Lino Gentile: ho fatto sempre e solo il mio dovere

Indagine “cittadinanze facili”, il Sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile: «Io completamente estraneo a qualsiasi ipotesi di accordo corruttivo e ad ogni altra ipotesi accusatoria formulata dalla Procura di Isernia nei miei confronti».

«Ho piena fiducia nell’operato della magistratura e soprattutto non ho nulla da nascondere», queste le prime dichiarazioni del sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile che prosegue: «Non ho mai preso parte ad alcun accordo corruttivo , né tanto meno ho mai commesso atti contrari ai miei doveri d’ufficio in cambio di alcuna utilità personale. Dimostrerò pienamente la mia estraneità ai fatti che mi vedrebbero coinvolto e la totale correttezza del mio operato. La trasparenza e l’efficienza dell’azione amministrativa hanno sempre caratterizzato il mio impegno istituzionale. Con grande serenità continuerò a lavorare nell’esclusivo interesse della mia comunità. Pertanto, nelle prossime ore i miei legali di fiducia, gli avvocati Danilo Leva e Vincenzo Margiotta, accederanno agli atti di indagine e valuteranno tutti i passi da compiere per chiarire sin da subito la mia posizione».