Le nozze dell’800 a Campobasso: intervista con Ernesto Di Pietro

La Delegazione di Campobasso dell’Accademia Italiana della Cucina, insieme all’Associazione Crociati e Trinitari e al MUSEC, il Museo dei Costumi Molisani, ha organizzato a Palazzo San Giorgio un Convegno in cui, dai piatti tipici ai costumi, è stato ricostruito il matrimonio così come avveniva nel capoluogo e in altri paesi del Molise durante l’800.

Abbiamo incontrato Ernesto Di Pietro, Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina per il Molise, che ci ha raccontato l’evento e i progetti ulteriori del sodalizio.

L’articolo è stato pubblicato sul numero cartaceo di Gennaio 2020.

