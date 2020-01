L’appello antidroga a genitori e politici: risponde solo Micaela Fanelli

Basta dare uno sguardo alla sezione “droga” di <primonumero> per rabbrividire dinanzi ai quotidiani disastri che la diffusione del fenomeno combina in una piccola regione come la nostra. Sembra tuttavia che i molisani si turino le orecchie come se il problema fosse di esclusiva pertinenza di magistratura e forse dell’ordine, come se non minacciasse le famiglie e i loro giovani che sono il venti per cento della popolazione ma il cento per cento del nostro futuro.

In una regione dove si stanziano fondi per seggiolini anti abbandono, avevo lanciato in dicembre un appello affinché si affrontasse un tema sottovalutato dalla politica, quello della prevenzione antidroga. Micaela Fanelli è stata l’unica a rispondere. La sua promessa d’impegno merita il nostro ringraziamento, anche come confortante contributo all’utilità del giornalismo.

Trascrivo pari pari la sua mail: “Innanzitutto mi scuso per la tardività della mia risposta, che però non significa scarso interesse nei confronti del suo appello lanciato su il Bene Comune e su Primonumero. Condivido appieno la sua considerazione sulla necessità che genitori non ancora “colpiti” dal cancro della droga si organizzino per costituire gruppi di incontro con finalità di conoscenza e prevenzione del fenomeno….prima che i nostri figli vengano “risucchiati” in questo tunnel senza fondo. Lungo questa strada, sto già lavorando a un finanziamento specifico per strutturare un percorso di sensibilizzazione che coinvolga gli ambiti sociali, le scuole, le associazioni e soprattutto le famiglie. Presenterò questa richiesta di finanziamento nella Commissione sullo studio della criminalità in Molise, presieduta dal Consigliere Vittorino Nola, con la speranza di intercettare l’unanimità di tutti i componenti e farò la stessa cosa in Consiglio dove, in occasione della imminente discussione sul Piano sociale, si potrebbero avanzare azioni dedicate. Nel frattempo, resto aperta a qualsiasi suggerimento su un tema tanto importante, pericoloso, complesso”.

POSTILLA – Il mio appello era rivolto soprattutto ai genitori che NON hanno il problema in casa per sollecitarli a organizzarsi all’insegna dello slogan: Occupati di droga prima che se ne occupino i tuoi figli. Purtroppo l’esito è stato un flop amarissimo. Appena 13 condivisioni su <primonumero>, zero assoluto su il Bene Comune dove di solito un po’ di like li raccolgo. Uno zero sociologicamente rivelatore di come il problema droga sia vissuto e occultato. Come se mettere un like a una chiamata antidroga implicasse una pubblica autodenuncia ad esserne vittima. Che è esattamente il contrario dell’appello.