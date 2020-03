Appello per la Casa di Riposo di Larino

Vista la grande emergenza che si sta registrando nelle case di riposo a livello nazionale, che facilmente diventano focolai di infezione da Covid 19, come Presidente della Fondazione A. Morrone ONLUS di Larino, dove sono state adottate tutte le precauzioni del caso, fornendo a tutto il personale dispositivi di protezione individuale, ritengo, come già richiesto formalmente alle autorità competenti, che si debbano effettuare tamponi sugli ospiti e soprattutto sugli operatori che ogni giorno entrano con loro a contatto. Questo in via precauzionale per una maggiore tranquillità, che si rifletterà su tutta la comunità di Larino.

Claudia Fiore