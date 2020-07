20° anniversario dell’Associazione Abruzzo e Molise di Washington DC.

Share on Twitter

Share on Facebook

di Associazione Giuseppe Tedeschi

In occasione del 20° anniversario della fondazione dell’Associazione “Abruzzo e Molise” di Washington DC, promossa da oriundi di seconda e terza generazione, ma con soci che arrivano anche alla sesta generazione, da socio onorario, che ha sostenuto sul piano motivazionale e culturale le attività dell’AMHS, ritengo utile far pervenire agli amici abruzzesi e molisani che hanno dato vita a questa meravigliosa esperienza, uno o più messaggi istituzionali, tesi a incoraggiare le iniziative intraprese per tener vivi i legami con l’Italia e con comunità di origine delle loro famiglie.

La recente pandemia ha messo tutti noi al cospetto delle stesse paure, confermando che l’umanità condivide sogni, speranze e apprensioni ad ogni latitudine del Mondo.

La storia è un susseguirsi di migrazioni e spostamenti, individuali e collettive, di Popoli e Persone, che incrociando culture, saperi e tradizioni, hanno costruito il progresso attraverso una sintesi virtuosa tra molteplici identità.

Il futuro sarà sempre più multietnico e alle istituzioni spetta il compito di far rispettare la Convenzione di Ginevra sui Diritti dell’Uomo, che si mise alle spalle gli orrori dei campi di sterminio e le barbarie delle leggi razziali.

In questa cornice di nuovo umanesimo globale meritano di essere recuperate le radici etniche e le tradizioni secolari di milioni di oriundi italiani sparsi per il Mondo, al fine di preservare e valorizzare la nostra cultura, la lingua, l’arte, la musica, la poesia e tutto ciò che fa dell’Italia un Paese di straordinaria bellezza.

Non sfugge che un’Associazione che nasce e opera a Washington DC assume un valore strategico sia per il rilievo geopolitico della Capitale degli Stati Uniti d’America e sia per lo spessore delle persone che hanno dato vita all’A.M.H.S..

Il primo Presidente, Lucio D’Andrea, nato a Roccamandolfi (IS) ed emigrato nel 1947, è stato per 12 anni un funzionario delle Nazioni Unite a Ginevra.

Sua figlia, Maria D’Andrea, presidente dal 2013 al 2018 è responsabile del Dipartimento import-export della Casa Bianca per il Sud-Est asiatico, e tanti tra i soci hanno ricoperto o ricoprono funzioni di primo piano a Washington DC.

Volendosi limitare anche al solo periodico dell’A.M.H.S. c’è da sorprendersi sulla minuziosità con cui vengono descritte storie, tradizioni e comunità dell’Abruzzo e del Molise.

Queste attività nascono grazie alle emozioni, e si sviluppano nel tempo per merito di generosi slanci umanitari di persone che amano l’Italia.

A noi il compito, semplice ma non scontato, di dirgli grazie!