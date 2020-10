Ciak si gira In Molise. Francesco Vitale

di Maria Elena Francalancia

Lo scorso 17 ottobre presso la sala del circolo sannitico di Campobasso si è tenuta, la presentazione del libro di Francesco Vitale intitolato “Ciak in Molise”. Il tema centrale dell’intero testo è il Cinema, e più precisamente, le location cinematografiche e più precisamente ancora i set cinematografici molisani. L’autore in seguito a delle dettagliate ricerche, nel testo fornisce una serie di informazioni che stuzzicano la curiosità.

Ad esempio che dal 1950 al 2019 sono 20 le pellicole all’interno delle quali c’è la presenza del Molise. Naturalmente, in alcuni film la presenza è più marcata, notevole e in altri meno marcata, più sfumata. Durante la serata, sono intervenuti diversi esperti non solo dell’ambito del cinema, ma anche della comunicazione, della politica, del teatro, e hanno dato vita ad un’interessante dibattito, dal quale è emerso che il pensiero che accomunava un po’ tutti i presenti in sala, è il seguente:

il Molise è una terra poco conosciuta …(anche in termini cinematografici).

Un’altra interessante informazione che Vitale fornisce è quella che segue:

Spesso la nostra regione è stata in qualche maniera protagonista, principalmente grazie a qualche componente della troupe di un dato film che magari aveva origini molisane o che comunque aveva qualche collegamento, legame con la nostra terra. Le cose da dire a riguardo, le riflessioni da fare sono tante e Francesco Vitale le illustra con maestria all’interno della sua opera.

Ad esempio, quanto immaginario del Molise c’è nel Cinema? Oppure, come mai alcune serie televisive italiane, sono state ambientate in alcune regioni e non in altre anche se lo scenario non era tra i più riconoscibili, ma piuttosto rimandabile a più regioni, zone dell’Italia? La cosa certa, è che il Cinema aiuta a far conoscere l’Italia!

Ed un’altra cosa ancora più certa, per così dire, è che il Molise, pur essendo un territorio variegato, non viene preso molto in considerazione …Purtroppo tra i motivi c’è anche quello legato alle poche risorse economiche! Io personalmente credo sia un peccato, che una terra così ricca di storia e piena di spunti per creare delle “storie cinematografiche”, quindi dei film debba essere messa in disparte!

Un film, come è stato affermato dagli esperti, può essere contemporaneamente un mezzo per promuovere un territorio ed anche avere come fine la promozione di una regione …Il Molise è una terra che è stata avvolta dalla presenza di diversi popoli, tra cui i normanni, gli indigeni, quindi è stata soggetta a tante influenze, contaminazioni. Essa custodisce elementi, tracce del passato anche del passato fantastico.

In particolare sto facendo riferimento alla lastra in pietra di epoca normanna, attaccata alla facciata di una casa a Rotello. Nella lastra infatti, in un piccolo bassorilievo vi è rappresentata l’immagine di una bambina e di un lupo e quindi sembra rimandare, proprio alla favola di origine francese di Cappuccetto Rosso, che in seguito venne raccontata dai fratelli Grimm, i quali aggiunsero un finale diverso da quello della favola raccontata da Perrault.

Ma, in realtà, degli studiosi, degli storici, hanno scoperto che la favola in questione è molto più antica, infatti all’interno di un testo medievale dei primi anni del’undicesimo secolo, viene raccontata la storia di una bambina col cappuccio rosso che viene inghiottita da un lupo …

Come sia arrivato il racconto nel paese di Rotello non si sa, ma ci sono validi motivi per collegare il tutto alla conquista normanna degli Altavilla della contea di Larino. Mi è stato necessario aprire una breve parentesi storica, per cercare di esprimere al meglio la forse un po’ “folle” idea di ideare un film sulla storia di Cappuccetto Rosso che abbia come set cinematografico proprio Rotello …Sarebbe bello no?! Poter sentire pronunciare la frase: “Ciak si gira in Molise”