IL PARTITO DEI COSTRUTTORI PRENDE LE MOSSE DAL MOLISE

di Aida Trentalance – da Facebook

E’ definitivo: siamo il laboratorio d’Italia.

I fondamentali: Occorre concentrare i pazienti covid in un unico ospedale e si spalmano i pazienti covid in tutti i fragili ospedali residui. Occorre personale sanitario e si spende in edilizia sanitaria, ora moduli e poi torre.

A che scopo? Sempre lo stesso: PRIVATIZZARE COMPLETAMENTE LA SANITA’ PUBBLICA. Come? nell’immediato trasformando in lazzaretti gli ospedali pubblici residui, consentendo ai privati di incrementare gli extrabudget.

E prima? Il Piano Frattura, De Profundis della Sanita’ Pubblica Regionale, ribadito dal Governo Gialloverde. Ha nominato la struttura commissariale dando come primi due mandati i seguenti: 1. Rientrare dal debito. 2.Completare l’attuazione del Piano Frattura, compresa l’integrazione tra pubblico e privato.

Sul punto 1 il Commissario ha scovato il debito nascosto, circa 120 milioni, e su questo fanno orecchio da mercante il Governo, i Partiti (maggioranza e opposizione) e persino alcuni Comitati (amici del Giaguaro?). Il punto 2 ribadiva la linea del Governo Nazionale circa la ripartizione dei fondi tra pubblico e privato (che nel Piano Frattura otteneva il 41%).

Da qui discende ciò che accade ora: In Calabria, per bocca di Arcuri, pianificazione e gestione del rinforzo alla Rete sanitaria in funzione anticovid, competono al Commissario esterno. In Molise la Pianificazione compete, di fatto, a Toma e la Gestione all’ASREM, vale a dire Florenzano, e ARCURI non teme di metterci la faccia.

Manca Gratteri in Molise?

Per rovesciare il tavolo occorre l’unità popolare, determinata, a partire dal debito sanitario, ad imporre ai Governi Regionale e Nazionale coerenza, rispetto delle regole e della volontà popolare.

Il Ministro Speranza sta scrivendo un altro libro? Se il Commissario Giustini non sa programmare, perchè non viene sostituito?