Luci sul Teatro: si illumina la Sala Alphaville

di Francesco Vitale

Arriva anche in Molise, alla Sala Alphaville di Campobasso, l’iniziativa lanciata a livello nazionale dall’Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo – U.N.I.T.A.- “Facciamo luce sul teatro!”, che prevede l’accensione delle luci nelle sale, per la sera di lunedì 22 febbraio, in segno di simbolica resistenza del settore della cultura.

La data scelta non è casuale, infatti proprio il 22 febbraio dello scorso anno fu emanato il primo provvedimento che prevedeva la sospensione degli spettacoli teatrali nelle zone rosse del nord Italia e, di lì a poco, tale chiusura sarebbe stata estesa a tutto il territorio nazionale.

Nel rispetto dell’idea della manifestazione di organizzare un presidio nei teatri, al Centro Culturale ex ONMI di Campobasso resteranno simbolicamente accese le luci della sala Alphaville, offrendo la possibilità, a chiunque voglia, di lasciare una firma, una frase, un pensiero a sostegno della cultura, nel pieno rispetto del distanziamento e delle indicazioni anti-covid.