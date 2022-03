“To play”: laboratorio di cinema a Campobasso

Share on Twitter

Share on Facebook

di Francesco Vitale

Si è tenuta ieri alla Sala Alphaville di Campobasso la presentazione al pubblico del laboratorio di cinema “To Play”, promosso da INCAS Produzioni in collaborazione con l’agenzia per attori MIA – Movimento In Arte – e con il Teatro del Loto. All’incontro erano presenti l’attore Giorgio Careccia e il regista Emilio Fallarino, docenti del corso insieme a Michele Capuano.

Negli ultimi anni è sempre maggiore l’attenzione riservata al cinema in Molise, anche se le azioni concrete per un suo sviluppo non sono davvero significative. Il laboratorio “To Play” ha proprio l’obiettivo di avvicinare alla settima arte i giovani molisani che ambiscono a fare del cinema la propria opportunità di lavoro.

“Non sarà semplicemente un laboratorio di recitazione – ha detto Giorgio Careccia, ideatore e promotore del workshop – ma una opportunità per raccogliere gli elementi base per poter affrontare questo lavoro”. Il laboratorio prevede quindici incontri, nei quali si approcceranno la sceneggiatura, la regia e la recitazione per la macchina da presa e, al termine del percorso formativo, sarà realizzato un film con tutti i partecipanti.

“To Play” è un corso di informazione e formazione in queste tre attività principali dell’audiovisivo in cui i partecipanti potranno scoprire il percorso necessario per arrivare a comprendere e sviluppare gli elementi essenziali da attore, regista o sceneggiatore.

Il laboratorio “To play” è certamente indicato per chi voglia intraprendere una carriera nel mondo del cinema, ma anche per chi voglia semplice cogliere questa occasione per una crescita personale e culturale.

L’intenzione è, dunque, quella di fornire agli allievi tutti gli strumenti pratici e teorici che un aspirante attore, regista o sceneggiatore deve necessariamente possedere prima di iniziare il suo percorso nel mondo dei Cinema.

Gli incontri si svolgeranno principalmente alla Sala Alphaville del Centro Culturale ex ONMI di Campobasso (solo due giornate saranno al Teatro del Loto Ferrazzano) fra marzo e luglio, mentre a settembre si realizzerà un’opera filmica.

Nel corso del laboratorio, hanno promesso gli organizzatori, non mancheranno altre sorprese per gli allievi! Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’organizzazione all’e-mail segreteria@incasproduzioni.it