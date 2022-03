San Nicola… al cinema Alphaville

di Francesco Vitale

Sabato 19 e domenica 20 marzo sarà proiettato alla Sala Alphaville di Campobasso l’ultimo film documentario di Antonio Palombo “Nicola- cozze, kebab e Coca-cola”.

Palumbo, attore, regista e sceneggiatore barese, porta sul grande schermo la storia di San Nicola, con la forma del mockumentary, cioè una fiction che è girata secondo gli schemi propri del documentario: un modo originale e coinvolgente per raccontare, tra realtà e leggenda, la storia del Santo che per tutti è il patrono di Bari. In effetti, il vescovo di Myra è da sempre amato in tutto il mondo: si potrebbe quasi definire il “Santo internazionale”! Venerato in tutta Europa e in tutto il mondo, anche diversi comuni molisani lo hanno eletto a proprio patrono, ben quindici!

In tempi moderni, poi, la figura del santo ha preso la forma di “Santa Claus” trasformandosi sostanzialmente rispetto al vescovo della Licia.

Insomma, una storia complessa e multiforme quella di San Nicola, che Palumbo fa rivivere allo spettatore fra ironia e devozione, scoprendo alcuni aspetti inediti e curiosi di uno dei santi più importanti della cristianità.

Il film, prodotto da OZ Film e sostenuto da Apulia Film Commission, vede come protagonista lo stesso regista che si trova a decidere di girare questo documentario dopo aver avuto una visione del Santo. Messosi in viaggio in alcuni dei principali Paesi in cui San Nicola è venerato, scopre il grande amore che tutti i popoli hanno per “Babbo Natale”, attraverso i mille colori e le mille suggestioni delle diverse culture in cui vive la figura di San Nicola.

Le proiezioni saranno alle ore 17.30 e 20.30 alla Sala Alphaville, presso il Centro Culturale ex ONMI di Campobasso sia Sabato 19 che domenica 20, alla presenza dello stesso regista e del prof.Francesco Monteleone.