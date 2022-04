“Il giardino” di Donna Giulia

È nato a Campobasso nel 1981. Laureato in Giurisprudenza, è Consulente Finanziario dal 2006 e abilitato all’esercizio della professione forense dal 2008. Opera nel settore culturale sin da giovanissimo con la compagnia teatrale “Maschere Nude - Amici del teatro Pirandelliano” e dal 2012 si occupa di produzioni teatrali e cinematografiche con INCAS Produzioni, fondata con William Mussini e Roberto Faccenda. È autore del libro “Ciak in Molise” (ed. Gump, 2020), in cui affronta il tema delle potenzialità del settore cinematografico in Molise.

La finale si è svolta lo scorso martedì 26 aprile a Roma e ha visto la presenza di molti produttori di olio di tutta Italia, che si stanno adoperando per rilanciare in varia forma il turismo rurale. Un motivo di grande orgoglio per la piccola realtà molisana che ha visto ben due attività alla fase finale in due sezioni diverse: oltre a “Il Giardino” di Rotello con “la mappitella”, anche un agriturismo di Larino, “Essentia Dimora”, che offre ai turisti un “Tour dell’olio: tra e-bike, assaggi e racconti”.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies