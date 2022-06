Iorio vs Toma. Il fratricidio dei due galli combattenti, arbitra Giorgia Meloni

(Campobasso 1926) ha due figli, un nipotino e una moglie bojanese, sempre la stessa dal 1955. Da pianista dilettante formò una band con Fred Bongusto. A suo padre Lino, musicista, è dedicata una strada di Campobasso. Il Molise è la sua Heimat. “Abito a Roma - dice - ma vivo in Molise”. Laureato in lingua e letteratura inglese, è giornalista professionista dal 1964. Ha iniziato in vari quotidiani e periodici (Paese sera, La Repubblica d’Italia, Annabella, Gente, L’Europeo, Radiocorriere). Inviato di politica estera per il GR3 della RAI, ha lavorato a Strasburgo e Bruxelles, a New York presso la Rai Corporation e a Londra e Colonia per le sezioni italiane della BBC e della Deutschland Funk. Pubblicazioni: Il settimanale con Nello Ajello (Ediz. Accademia, Roma 1978); Facciamo un giornale (Edizioni Tuttoscuola, Roma 2001); Il Molise, che farne? (Ed. Cultura & Sport, Campobasso 1996); per le Edizioni Bene Comune; Post Scriptum, Prediche di un molisano inutile ( 2006); Gaetano Scardocchia, La vita e gli scritti di un grande giornalista (2008); Moliseskine (2016). In corso di pubblicazione Fare un giornale, diventare giornalisti, Manuale di giornalismo per studenti, insegnanti e apprendisti comunicatori.

Toma è perfetto nel suo non essere un granché, suona la chitarra, è abbagliato da Berlusconi, si cura nell’abbigliamento, senza pochette come Conte e ha il suo cerchio magico risiede a Venafro, provincia di Arcore. Iorio, che è il cerchio magico di se stesso, sogna di tornare sul trono del suo perduto reame ed è perfetto nei panni del Marchese del Grillo (“io so io e voi non siete un c***o”). Da italiano in puntuale soccorso dei vincitori, ora i suoi panni li risciacqua e asciuga sotto la fiamma del partito della fiamma, e chissenefrega di quel suo storico “peccato originale”.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies