Vengo anch’io, no tu no/ Quel gioco di specchi per la scelta dei candidati governatori

di Giuseppe Tabasso

Che le decisioni si prendessero a Roma era fatale e lamentarsene è da false ingenuità poiché la posta in gioco non è un Comune ma una Regione, sia pur minuscola e problematica ma sempre appetitoso oggetto di desiderio.

Alle recenti elezioni regionali del Friuli Venezia Giulia si dava per scontato un “cappotto” tutto leghista, poi la vittoria del centro sinistra a Udine è stata una brutta sorpresa che a Roma nessuno si aspettava.

E quindi volete che una possibilissima “sostituzione etnica” di tutta l’eterna coalizione di destra in Molise non rappresenti una preoccupazione elettorale per la Meloni & Associati?

Certamente la perdita di una regione piccola e ininfluente come la nostra non terremoterebbe mai Palazzo Chigi, pur tuttavia un secondo insuccesso, più cocente di quello udinese, avrebbe un impatto mediatico sicuro e inversamente proporzionale alle nostre dimensioni territoriali.

Dunque va dato per scontato che la candidatura di chi potrebbe scongiurare la perdita del Molise o di chi potrebbe al contrario sancirla non si decida a Campobasso o a Isernia, a Venafro o a Termoli, a Frosolone o a Torella.

L’incendiario Giovanni Donzelli, responsabile nazionale di Fratelli d’Italia, si vende la pelliccia del Molise prima di averla. Dice che il Molise e la scelta del candidato presidente spetta “a noi di diritto perché siamo il primo partito”. Diritto? Anche Putin sostiene che l’Ucraina gli spetta di diritto.

Intanto sul territorio è in corso un gran gioco di specchi tra candidati che appaiano e scompaiono, tutto un vengo anch’io no tu no, un competere tra vecchi topi stanziali nel formaggio del potere e new entry delusi o speranzosi, tra dog che latrano e underdog che resuscitano, tra una destra stantia e una sinistra pretenziosa.

“Prima i programmi” predica furbamente l’underdog Romano. Che in effetti sarebbe bello e giusto, ma ve lo immaginate un candidato in pectore che ancor prima della benedizione al soglio presidenziale scopre le sue carte, i suoi punti programmatici o, più volgarmente, i suoi accordi aperti e non quelli sottobanco?

Comunque siamo tutti in religiosa attesa degli habemus papas ed è ormai questione di ore per i fuochi d’artificio.