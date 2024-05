Europa città aperta. Intervista con Mimmo Lucano

Assolto, Mimmo Lucano sogna di diffondere in Europa il modello di accoglienza del suo paese. Condannato pesantemente nel settembre 2021 per “associazione a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina”, l’ex sindaco calabrese Mimmo Lucano è stato quasi completamente scagionato dai tribunali il 12 aprile. Saluta una “vittoria morale” e si candida alle elezioni comunali ed europee che si terranno a giugno.

di Nejma Brahim

L’ex sindaco di Riace sorride ancora, nonostante il “percorso giudiziario” che ha dovuto affrontare negli ultimi anni. Domenico Lucano, conosciuto da tutti come “Mimmo”, ribadisce che la sua persona non conta. Soprattutto, si rammarica che l’immagine di Riace, il piccolo paese calabrese in cui vive e di cui è stato sindaco tra il 2004 e il 2018, sia stata offuscata dalle accuse che gli sono state rivolte.

Grazie alla sua recente, e quasi totale, assoluzione, ritiene che l’accoglienza venga finalmente riconosciuta “come soluzione e rinascita”, soprattutto per le terre abbandonate dalla popolazione. “È soprattutto una vittoria morale”, sottolinea. Questo modello virtuoso di accoglienza e solidarietà, questo “Villaggio Globale” che ha contribuito a sviluppare negli anni, Mimmo Lucano vorrebbe che fosse esteso a tutta l’Europa, in un momento in cui l’Europa tende a barricarsi.

Per cercare di raggiungere questo obiettivo, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni comunali di Riace, che si terranno in contemporanea con le elezioni europee, per le quali è anche candidato in una lista di alleanze tra i Verdi e Sinistra Italiana. “Quello che vogliamo è una nuova Europa che diventi la salvezza del mondo. Non l’Europa del filo spinato, le cui politiche hanno portato alla morte di decine di migliaia di persone”, afferma.

MEDIAPART: Avete appena superato una bella battaglia legale…

Domenico Lucano: Sì. Un percorso legale. È la mia storia, ma soprattutto è la storia di una piccola comunità, quella di Riace. Una piccola parte della periferia europea, con il suo Mar Mediterraneo, una sorta di autostrada dai Paesi arabi all’Europa. Ma è anche il mare della tragedia mondiale. Purtroppo il Mediterraneo ha cambiato colore, passando dal blu e dal verde al rosso, il colore del sangue. Il sangue di tanti uomini e donne che non sono arrivati alla fine del loro viaggio. Il mare è diventato una trappola per i loro tentativi di felicità. Ha assunto il colore della morte.

Al centro della storia di Riace c’è soprattutto una lotta, che ha avuto grande risonanza mediatica, per l’accettazione degli altri e per un ideale politico diverso.

In Calabria sono arrivati molti rifugiati afghani in fuga dai talebani. Penso anche a quella tragica notte d’inverno del 26 febbraio 2023, quando i soccorsi non arrivarono. Il Ministero dell’Interno fece arrivare la dogana e non la Guardia Costiera, che invece aveva i mezzi per salvarli. Novantaquattro persone persero la vita dopo aver trascorso cinque giorni in mare, molte delle quali erano bambini. Nel 2022, l’attuale ministro dell’Interno usò queste terribili parole riferendosi ai migranti: « carichi residuali ». Il governo italiano festeggiò il compleanno di Salvini mentre le famiglie piangevano i loro morti. Questo è senza dubbio il momento più deplorevole. E non ha veramente nessun senso essere una delle grandi potenze mondiali o monitorare la propria crescita economica quando si è capaci di un tale cinismo nei confronti della vita umana. La destra ha mostrato i suoi veri colori.

La destra e l’estrema destra?

Non credo che in Italia ci sia differenza. “Estrema” è un aggettivo, ma la destra è il comune denominatore della disumanizzazione. Abbiamo assistito a vari tentativi da parte del Ministero dell’Interno di impedire lo sbarco dei migranti in Italia. Il paradosso è che un governo indegno, noto per la sua disumanità, sta salendo nei sondaggi. Affrontare questo governo in Italia con la libertà di parola provoca solo colpi di manganello. Non era mai successo prima. La destra è alla deriva in Italia.

Questo contesto politico le è valso anche una pesante condanna nel 2021 – 13 anni di carcere e 500.000 euro di multa, per “associazione a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina”. Come è stato per lei?

Il 4 ottobre 2018, all’alba, ho visto delle macchine arrivare a casa mia per arrestarmi. È stato l’inizio di una storia allucinante durata quasi sette anni. Quando sono stato condannato in primo grado, il 30 settembre 2021, la sensazione che si trattasse di un processo politico si è rapidamente diffusa in tutta Italia. Fui costretto a stare lontano da Riace per undici mesi, nonostante avessi dato la vita per questa terra. Ci fu una grande manifestazione a Roma e un ex senatore lanciò una campagna di raccolta fondi per pagare la multa che mi era stata inflitta.

La raccolta fondi fu un grande successo. Ma io gli ho detto che non lo volevo. Volevo semplicemente continuare ad accogliere i rifugiati a Riace, e abbiamo costruito il “Villaggio globale”, con un asilo nido per 12 bambini immigrati e tante attività. Abbiamo fatto tutto il possibile per mantenere quel mondo. Quindi ho vissuto questa condanna con serenità, perché ho potuto beneficiare della solidarietà della popolazione italiana e del resto del mondo, che si è aggrappata alla sola prospettiva della fraternità.

Sono molto consapevole che il fatto che un piccolo paese della Calabria possa diventare un esempio di accoglienza per gli esuli ha provocato un forte imbarazzo e paura. Il modello “Riace” ha spaventato il sistema neoliberista. Ma il nemico non sono gli stranieri o chi li aiuta: non è altro che questa nuova ondata di neoliberismo e fascismo in Europa e nel resto del mondo, che cerca solo di chiudere le frontiere e creare fortezze. Mi dispiace che, dopo tanti anni di propaganda, una forma di egoismo si sia radicata nelle menti delle persone, tale da diventare consenso politico.

Come si sente oggi, dopo la riabilitazione giudiziaria?

Sto molto bene. Due dei miei figli sono a Roma, il terzo vive con mia moglie e io sono solo a Riace. La maggior parte delle persone a me vicine ha visto l’assoluzione come una liberazione. A livello locale, la solidarietà è stata immediata, anche da parte di persone che non condividevano la mia visione politica. Ma la cosa più bella della fine di questa telenovela non è l’assoluzione in sé, ma le motivazioni dei giudici. Hanno aspettato 90 giorni per renderle pubbliche e per mandare un messaggio al resto del mondo: il messaggio politico per cui mi sono battuto non sarebbe stato toccato.

Hanno ristabilito la verità e confermato che non ho pensato neanche per un secondo di approfittare del sistema di ospitalità che avevo messo in piedi a Riace, né di potermi arricchire in questo modo. Non si tratta quindi di un’assoluzione tecnica o giuridica. È un’assoluzione morale. E per la prima volta nella storia dell’immigrazione, l’immigrazione in Italia può finalmente essere vista sotto una luce completamente diversa da quella proposta da certi politici. L’accoglienza viene finalmente riconosciuta come una soluzione e una rinascita. È soprattutto una vittoria morale, che vale più di ogni altra cosa.

Lei ha scelto di tornare in politica, candidandosi alle elezioni comunali di Riace e anche alle elezioni europee, nella lista dei Verdi e dell’Alleanza di Sinistra (Alleanza Verdi e Sinistra) – che si terranno entrambe l’8 e il 9 giugno. La sua assoluzione ha influito sulla sua decisione?

No, perché non ho mai perso il desiderio di impegnarmi in politica. Per me la politica è speranza e non mi sono mai stancato di continuare a sperare. Fin dall’inizio, il Villaggio globale è stato concepito come un laboratorio politico a livello locale. Questo ci ha dato l’opportunità di numerosi incontri, decisioni collettive e altre attività comuni. È in quest’ottica che abbiamo voluto riunire la sinistra oltre il Partito Democratico, di cui Elly Schlein è segretario.

Non è stato facile. I leader del partito democratico non l’hanno presa in considerazione, così abbiamo trovato una coalizione a sinistra del Partito Democratico. I Verdi e l’Alleanza di Sinistra Italiana mi hanno chiesto se volevo partecipare alle elezioni europee. E con tutti i compagni di Riace abbiamo detto di sì. Era un desiderio condiviso, perché le posizioni che difendono contro la guerra, a favore dell’accoglienza degli esuli o per una legge sul salario minimo in Italia corrispondevano alle mie scelte politiche. Un giorno mi piacerebbe vedere un cartello « Paese « dell’accoglienza » in tutta Europa!

Ma purtroppo si constata che in Europa si tende ad andare verso una politica del rifiuto degli stranieri…

A Riace ci siamo riusciti su scala molto ridotta. Un villaggio di quattrocento abitanti è ormai noto per la sua politica di accoglienza. Su scala europea, forse non saremo più qui a osservare questo cambiamento di paradigma. Ma sono convinto che da una piccola cosa possa nascere una grande cosa. Sono felice che la nostra lista includa la candidata Ilaria Salis, che è stata arrestata da Viktor Orbán in Ungheria per il suo impegno nella lotta al fascismo. Abbiamo una storia simile: lei si batte per il rispetto dei diritti umani. Quando ho visto in televisione le immagini che la ritraevano in manette, sono stato orgoglioso di averla al mio fianco in questa avventura a livello europeo.

Il Patto europeo sulla migrazione è stato recentemente adottato con grande difficoltà. È preoccupato nel vedere concretizzata a livello europeo questa politica di arretramento sui diritti con l’adozione di questi testi?

Questo patto è assurdo. Non condivido i suoi obiettivi, ovviamente. Ovunque vediamo tentativi di indebolire il diritto d’asilo, anche in Italia, o di creare vie di deportazione verso Paesi terzi come l’Albania, dove il rispetto dei diritti umani non è garantito. È triste vedere quello che siamo riusciti a fare nel nostro piccolo. Credo che la destra soffra di una sindrome di paura degli esseri umani. È quello che stiamo vedendo in Italia, ma anche in Europa. Noi vogliamo una nuova Europa che diventi la salvezza del mondo. Non l’Europa del filo spinato, le cui politiche hanno portato alla morte di decine di migliaia di persone.

Perché si è presentato a due elezioni, su due scale diverse, Riace e l’Europa?

È una domanda difficile (ride). Non voglio diventare un burocrate. Metterò la stessa convinzione a livello europeo e non farò concessioni a nessuno: non mi interessano i profitti della politica. E aggiungo che, paradossalmente, sono d’accordo con il modo in cui Matteo Salvini mi ha definito una volta, quando qualcuno gli ha chiesto cosa pensasse di me. Rispose: “Vale zero”. Mi sta bene, credo di essere nessuno. Quello che è certo è che sono determinato a continuare il mio impegno a livello locale ed europeo. In Italia, la legge consente di essere sia sindaco che europarlamentare. Quindi, naturalmente, ci sono molte possibilità: potrei essere eletto sindaco di Riace, potrei essere eletto europarlamentare o entrambe le cose, oppure non essere eletto affatto. In ogni caso, continuerò a sviluppare il modello Riace, e mi piacerebbe estendere questo modello di accoglienza ad altri comuni d’Italia, e ad altri Stati d’Europa, un modello a favore dell’accoglienza che aiuti anche a contrastare il declino demografico. E per fare un ulteriore passo avanti, vorrei anche creare una comunità di comuni che condividano una moneta unica, per permetterci di allontanarci dal neoliberismo che sta distruggendo la nostra economia e la nostra democrazia, valorizzando allo stesso tempo il lavoro svolto all’interno della comunità.

P.S. L’intervista è stata condotta con l’aiuto di Rocco Femia, fondatore e direttore della rivista RADICI, che ha tradotto in diretta dall’italiano al francese. Lo ringraziamo per questo.