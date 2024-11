Torino String Ensemble a Campobasso

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

Il Torino String Ensemble ha come obiettivo quello di far conoscere il repertorio cameristico per archi in tutte le sue enormi possibilità e combinazioni. La loro voglia è quella di affiancare all’esecuzione di capolavori del passato, la musica contemporanea e brani inediti, dando quindi modo di ampliare il repertorio e promuovere la creazione di nuova musica.

Constantin Beschieru – violino

Vincitore del Primo Premio al Concorso Internazionale “Francesco Geminiani” di Verona, si esibisce nelle maggiori rassegne musicali in Italia e all’estero in varie formazioni da camera ed orchestrali. Attualmente ricopre stabilmente il ruolo di violino di fila presso l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il ruolo di Primo violino di Spalla presso la Fondazione Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, FVG Orchestra, Orchestra Sinfonica di Sanremo, Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.

Michal Ďuriš – violino

Membro dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, si è laureato all’Università di Graz sotto la guida di Wolfgang Redik e di Eszter Haffner. Dal 2007 suona con l’Orchestra Mozart fondata da Claudio Abbado e con l’Orchestra Spira Mirabilis. Nel 2013 come violista del Quartetto Mirus ottiene il diploma in musica da camera nella classe di Oliver Wille presso la Musikhochschule di Hannover. Oltre alla musica si dedica allo studio e insegnamento della Comunicazione Nonviolenta di M. B. Rosenberg.

Zoe Canestrelli – viola

Nasce a Torino dove inizia lo studio della viola presso il conservatorio G. Verdi. Si perfeziona come violista nel conservatorio di Vicenza, la Norwegian Music Academy di Oslo (Norvegia), la Musikhochschule di Lucerna (Svizzera) e l’Accademia Stauffer di Cremona. Si esibisce regolarmente in festival in Italia, Svizzera, Norvegia e Danimarca con maestri del calibro di Bruno Giuranna, Salvatore Accardo, Antonio Meneses e Isabelle Van Keulen.

Enrico Carraro – viola

Ricopre l’incarico di Prima viola presso l’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Con la sua orchestra ha suonato in alcune tra le sale più importanti del mondo. Collabora stabilmente con il Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra OSI di Lugano, l’Orchestra del Teatro “La Fenice” di Venezia sempre in veste di Prima viola. All’attività di concertista affianca quella di manager culturale in qualità di consigliere della Filarmonica TRT di Torino.

Maria Giulia Lanati – violoncello

Nel 2011 si diploma presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto la guida di Marco Scano. Prosegue gli studi con Monika Leskovar presso il Conservatorio della Svizzera Italiana conseguendo il Master Performance. Ha ricoperto il ruolo di Primo violoncello dell’Orchestra ‘L. Cherubini’ diretta dal M° Riccardo Muti e attualmente collabora con numerose orchestre italiane. In ambito cameristico annovera collaborazioni con musicisti di spicco come Danilo Rossi, Klaidi Sahatci, Bruno Giuranna.

Amedeo Cicchese – violoncello

Vincitore del Premio “Sinopoli” conferitogli del Presidente della Repubblica e dei Concorsi “V. Gui” di Firenze e del Concorso “Premio Trio di Trieste”, si diploma presso il Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso con Michele Chiapperino.

Dal 2016 è Primo violoncello dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino. Collabora sia come Primo violoncello che in veste di solista con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, la Camerata Salzburg, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Ha al suo attivo un’intensa attività di docente, tiene regolarmente Masterclass in tutta Italia e all’estero. È tra i fondatori e responsabile artistico del Festival Janigro.

Per informazioni sugli eventi organizzati dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis scrivere a info@amicidellamusicacb.it | amicidellamusicacb@libero.it o consultare il sito dell’Associazione www.amicidellamusicacb.it o la pagina Facebook.