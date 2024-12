“Scatto per te”, serata di arte e solidarietà

Torna anche quest’anno, per la terza edizione, l’asta fotografica benefica “Scatto per te” . Una iniziativa organizzata dal Centro per la Fotografia Campobasso “Vivian Maier” , in collaborazione con l’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano” .

