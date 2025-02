Un piccolo scoop. Aldo Tortorella fece la elementari a Campobasso

Aldo Tortorella era nato a Napoli nel 1926 da padre liberale e mamma casalinga. Tutti i giornali riportano che però è stato cresciuto a Milano. Ebbene, grazie a un’imprevista e inoppugnabile scoperta, posso affermare che non é tutto vero e che prima di andarsene al Nord i suoi genitori si trasferirono a Campobasso per un certo tempo. A documentarlo è la locandina di un’operetta promossa “a beneficio del Patronato Scolastico” che ebbe luogo al teatro Savoia il 29 marzo del 1933, quando Tortorella aveva 7 anni. L’Operetta in tre atti dal titolo “Fior di loto” musicata da Romolo Corona e ambientata in Giappone, era interpretata da 11 personaggi e da ben otto numerose schiere di bambini, quasi tutti campobassani divisi in otto dozzine di Giapponesine e Giapponesini, Aviatrici e Aviatori, Fiori e Marinaretti, Bambole e Fantocci.

A 17 anni si arruolò nella Resistenza, nome “Alessio”, finì in galera, ma riuscì a fuggire travestendosi da infermiera, qualcuno dice da suora. Per tutta la vita ha goduto di una enorme stima per aver sempre coniugato la politica con la cultura. Non a caso quando compì 90 anni gli fu dedicata una gran festa alla Casa del Cinema.

