Patrick De Ritis a Campobasso

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

Il concerto è aperto da Alessia Di Criscio, chitarra e Pietro Ferretti chitarra, allievi del Liceo Musicale G. Maria Galanti

Italian Sinfonietta

Ensemble musicale di estrazione classica composto da tredici musicisti, nasce all’interno dell’associazione Italian Academy Sinfonietta, con l’intento di promuovere un repertorio appositamente rielaborato per questa formazione e favorire l’incontro tra diverse discipline artistiche attraverso la commistione di generi musicali.

L’Italian Sinfonietta è composta da: Federica Vignoni violino, Antonio Pirozzolo violino, Olga Moryn viola, Maria Miele violoncello, Roberto Della Vecchia contrabbasso, Sacha De Ritis flauto, Giovanni Pantalone oboe, Alfonso Giancaterina clarinetto, Alfonso Patriarca fagotto, Alessandro Monticelli corno, Luca Falcone tromba, Tino D’Angelo trombone, Matteo Manzoni percussioni.

Patrick De Ritis – direttore e solista

È spesso invitato a collaborare come 1° fagotto con l’Orchestra della RAI di Roma, con la quale si esibisce molte volte come solista. Ha realizzato una serie di registrazioni per la radio svizzera; per la casa editrice Bon Giovannini ha inciso due dischi; ha inciso anche per la SloArts di Bratislava e per la Symphonia di Vienna.

È fondatore e direttore artistico del gruppo di fiati “European Wind Soloists” con il quale ha inciso un cd per la Naxos America. Sono In uscita sempre per la Naxos America un cd con i concerti di Rossini, Verdi e Paganini per fagotto e orchestra. È stato insignito dal ministro della cultura austriaca della nomina di Professore per la diffusione della musica classica nel mondo. Dal 2022 è fondatore, direttore musicale e solista dell’“Italian Sinfonietta”.





Per informazioni sugli eventi organizzati dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis scrivere a info@amicidellamusicacb.it | amicidellamusicacb@libero.it o consultare il sito dell’Associazione www.amicidellamusicacb.it o la pagina Facebook.