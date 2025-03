Sindacalisti, giornalisti, sindaci, preti, ex Presidenti di Regione ed ex consiglieri regionali e anche un testimone di giustizia: ecco i primi esponenti della società civile che hanno raccolto l’appello lanciato dal “Comitato spontaneo liberi cittadini contro la Mafia” promosso da Simone Coscia per intervenire venerdì 21 marzo alle ore 17.30 al Cinema Sant’Antonio a Termoli alla manifestazione pubblica dal titolo “Io dico NO alla Mafia” a favore della legalità e contro ogni forma di criminalità a seguito dei gravissimi fatti evidenziati dalla Magistratura inquirente, circa la presenza nel Basso Molise di associazioni di stampo mafioso. Da Stefano Marinelli, sindacalista della Uilm Trasporti, al giornalista specializzato in cronaca giudiziaria e autore di libri di inchieste contro la mafia, Paolo De Chiara; dall’ex consigliera regionale Patrizia Manzo a don Antonio Di Lella, direttore della rivista La Fonte, dall’ex Presidente della Regione Molise Giovanni Di Stasi, al collaboratore di giustizia sotto scorta Luigi Leonardi fino alla sindaca del Comune di Casacalenda, Sabrina Lallitto. E tanti altri sono i cittadini che stanno rispondendo sul sito e sui canali social in queste ore all’invito di far sentire la voce delle comunità di Termoli e dell’intero Molise contro ogni forma di criminalità organizzata.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies