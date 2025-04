Campobasso, Tano D’Amico racconta “Gli anni ribelli”

La storia attraverso gli scatti di Tano D’Amico giornalista, fotoreporter e tra i fondatori del giornale di Lotta Continua. Il suo racconto, degli anni settanta, dell’emancipazione delle donne, degli scioperi, delle occupazioni e lotte studentesche, attraverso la sua Leica, non è mai stato uno sguardo distante. Era dentro quegli avvenimenti tanto che alla richiesta dei committenti di riprendere dall’alto una piazza dove c’erano centomila persone che manifestavano, Tano D’Amico rispondeva con foto di volti, sguardi, di braccia tese con il pugno chiuso. Lì, per mostrare da vicino quel “ceto” che prima non c’era mai stato e che per la prima volta si affacciava alla storia. Voleva raccontare la bellezza umana nel disagio sociale.

