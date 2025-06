Appunti & Spunti

Giorgia Meloni ha un problema: non riesce pronunciare la parola ITALIA

di Giuseppe Tabasso

Sembra inverosimile ma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla, dichiara, polemizza o raccomanda senza mai pronunciare, nemmeno per sbaglio, la parola ITALIA.

Se la cosa vi sembra assurda o inopinabile annotate con un minimo di attenzione la terminologia meloniana e scoprirete che, oltre all’intoccabile “Italia”, perfino l’espressione “Nostro Paese” è stato totalmente soppresso dal

vocabolario come fosse un démodé da buttare nel cestino della nostra storia d’Italia.

Qual è dunque il malvezzo lessicale che in bocca alla Meloni spaccia l’Italia per trasformarla in parola d’ordine? La parola è NAZIONE. Come dire che l’Italia denominata “nostra Nazione” è attualmente basata sull’esaltazione del

nazionalismo. Non so se i “Fratelli d’Italia” verranno denominati “Fratelli nazionali”, posso però testimoniare di aver sentito alla radio un alto dirigente di Rai Meloni perorare una trasmissione “che farà onore alla nazione”. Significa che siamo messi proprio male se l’Italia viene fagocitata da una Nazione.

Vale allora ricordare che nella nostra sacrosanta Costituzione il termine “Nazione” non esiste affatto, esiste lo “Stato”. Sappiamo tutti quanto male, quante colpe e difficoltà creano i nazionalismi che continuano a intralciare e rendere impossibile l’integrazione europea. E c’è molto da ricordare e da leggere sui disastri anche bellici causati dai nazionalismi.

In proposito mi limito a citare solo Paolo Rumiz, grande scrittore e celebre viaggiatore, secondo il quale “nazione è la parola più tragica del secolo scorso e torna in auge per fare altri disastri.”