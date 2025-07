Duo Lauda a Campobasso

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

Mira Dozio Panchuck – soprano

Laurea Magistrale in Canto Lirico presso il Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Protagonista in molte opere, ha tenuto numerosi concerti e recital in qualità di solista, in Ukraina e in tutta Europa. Si è inoltre esibita in numerosi concerti di musica da camera e di musica sacra ed ha all’attivo registrazioni di CD per le etichette Minerva e Bongiovanni.

Cecilia Iannandrea – organo

Ha studiato Organo e Composizione presso i conservatori di Benevento, Napoli e Firenze. È stata ricercatrice per Giunti Psychometrics nel progetto europeo Virtual Stage sulla didattica a distanza nella formazione professionale in opera. Ha frequentato, come allieva attiva, masterclass di rinomati organisti e clavicembalisti. Ha tenuto concerti in Italia e all’estero, lavorando in collaborazione con vari ensemble. Ha inciso CD per le etichette Bongiovanni, Brilliant Classics e Da Vinci Classics.

