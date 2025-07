Appunti&Spunti

In effetti a quei tempi in tutta l’Europa si leggeva tanto e in certi Paesi come l’Italia ci si accapigliava sulla famosa “egemonia culturale”. Quindi i popoli erano in fondo un po’ più liberi di scegliere, come raccomanda Papa Prevost.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies