breaking news New

Tributo a Toots Thielemans

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

 

Il desiderio di esplorare l’importante ruolo che le donne hanno avuto nel jazz, e di farlo attraverso un tributo all’iconico armonicista belga Toots Thielemans. Il suo suono e le sue collaborazioni ci permettono di ripercorrere momenti cruciali della storia del jazz, mettendo in luce voci femminili spesso dimenticate o trascurate. Le artiste e gli artisti sono: Alessandra Dambra – voce, Luigi Ferrara – armonica, Domingo Muzietti – chitarra, Edmondo Di Giovannantonio – contrabasso e Niki Barulli – batteria.

 

                                                                                                                                                                

Per informazioni sugli eventi organizzati dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis scrivere a info@amicidellamusicacb.it | amicidellamusicacb@libero.it o consultare il sito dell’Associazione www.amicidellamusicacb.it o la pagina Facebook.

Francesco Montano233 Posts

Nato a Campobasso nel 1984, laurea in Antropologia Culturale alla Sapienza. Collaboratore dal 2015. Ricerche a Lima, Roma e Campobasso. Pubblicazione relativa alla ricerca a Roma per la prevenzione e lo studio dei fenomeni di aggressività e bullismo: “la visione dei mondi nell’infanzia: rappresentazioni sociali bambine correlate alla costruzione della salute”; dal titolo: Narrazioni dall’infanzia su salute, corpo e amicizia. Ricerche etnografiche in tre scuole romane. Progetto realizzato grazie al contributo economico dell’istituto Montecelio, agenzia regionale per la comunicazione e la formazione; pubblicato a Roma nel 2009. Presentazione relativa alla ricerca a Lima: “Ananias: lotta all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e con problemi di apprendimento”, realizzato dal CIES, in collaborazione con l’associazione peruviana Amigos de Villa, dipartimento di storia, culture, religioni – università degli studi di Roma “La Sapienza” e cofinanziato dal ministero Affari Esteri – DGCS e dalla regione Lazio. Roma 2012.

Potrebbe interessarti anche

Reportage dal tratturo – 1 Girare in tondo tra il Celano-Foggia e il Castel di Sangro-Lucera

  • 17 Agosto 2025

Rachele Andrioli e Rocco Nigro a Campobasso

  • 14 Agosto 2025

La land art ma anche l’urban art

  • 12 Agosto 2025

Trio Advena a Campobasso

  • 9 Agosto 2025

Eleonora Strino e Claudio Vignali a Campobasso

  • 7 Agosto 2025

0 Comments

Lascia un commento

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password