Tributo a Toots Thielemans
di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli
Il desiderio di esplorare l’importante ruolo che le donne hanno avuto nel jazz, e di farlo attraverso un tributo all’iconico armonicista belga Toots Thielemans. Il suo suono e le sue collaborazioni ci permettono di ripercorrere momenti cruciali della storia del jazz, mettendo in luce voci femminili spesso dimenticate o trascurate. Le artiste e gli artisti sono: Alessandra Dambra – voce, Luigi Ferrara – armonica, Domingo Muzietti – chitarra, Edmondo Di Giovannantonio – contrabasso e Niki Barulli – batteria.
Per informazioni sugli eventi organizzati dall'Associazione Amici della Musica Walter De Angelis scrivere a info@amicidellamusicacb.it | amicidellamusicacb@libero.it o consultare il sito dell'Associazione www.amicidellamusicacb.it o la pagina Facebook.
Francesco Montano233 Posts
Nato a Campobasso nel 1984, laurea in Antropologia Culturale alla Sapienza. Collaboratore dal 2015. Ricerche a Lima, Roma e Campobasso. Pubblicazione relativa alla ricerca a Roma per la prevenzione e lo studio dei fenomeni di aggressività e bullismo: “la visione dei mondi nell’infanzia: rappresentazioni sociali bambine correlate alla costruzione della salute”; dal titolo: Narrazioni dall’infanzia su salute, corpo e amicizia. Ricerche etnografiche in tre scuole romane. Progetto realizzato grazie al contributo economico dell’istituto Montecelio, agenzia regionale per la comunicazione e la formazione; pubblicato a Roma nel 2009. Presentazione relativa alla ricerca a Lima: “Ananias: lotta all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e con problemi di apprendimento”, realizzato dal CIES, in collaborazione con l’associazione peruviana Amigos de Villa, dipartimento di storia, culture, religioni – università degli studi di Roma “La Sapienza” e cofinanziato dal ministero Affari Esteri – DGCS e dalla regione Lazio. Roma 2012.
