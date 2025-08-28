Luca Rossi e Giovanni Parillo a Campobasso
di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli
La tammurriata, la musica tribale che nasce dalla terra del Vesuvio, è il centro del concerto di Luca Rossi (accompagnato da Giovanni Parillo). La preghiera con il tamburo, i ritmi ossessivi della danza del sud Italia, le serenate e i canti di resistenza. Una cerimonia mediterranea tra suoni e racconti inediti.
Luca Rossi è autore e interprete per il teatro e la musica. È considerato tra i più rappresentativi esponenti della tammorra. Ha effettuato collaborazioni, partecipazioni e registrazioni con molti esponenti della scena musicale popolare italiana e della musica etnica internazionale e con produzioni e compagnie di teatro, danza e spettacoli televisivi.
