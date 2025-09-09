Faraualla a Campobasso

di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli

Il Mare è Culla e Tempesta, la Natura maltrattata dall’uomo e mai arrendevole è Culla e Tempesta. I Bambini, vere vittime di questi tempi oscuri, che soffrono senza capirne il motivo ma che inesorabili cercano la gioia di vivere, sono Culla e Tempesta.

Ogni composizione è una suggestione, un’immagine, un sentimento, descritti attraverso l’immediatezza espressiva della voce. Infinite sono le possibilità di combinazione dei colori vocali, delle note e degli intrecci ritmici. Le artiste e gli artisti sono: Gabriella Schiavone – voce, Teresa Vallarella – voce e percussioni, Maristella Schiavone – voce, Loredana Savino – voce e Pippo D’Ambrosio – batteria.

