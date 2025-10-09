Duronia si tinge di rosa a sostegno della ricerca

Nel paese in provincia di Campobasso una camminata in collaborazione con AIRC per ricordare quanto sia importante la prevenzione, la ricerca e il sostegno reciproco a chi si trova a combattere contro il cancro

Nel mese di ottobre tutto il mondo si mobilita contro il cancro al seno, indossando il nastro rosa diventato negli anni il simbolo della prevenzione e della ricerca sul tumore più diffuso tra le donne. In questa occasione Fondazione AIRC unisce ricercatori, pazienti e sostenitori per affrontare insieme la sfida più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive. Per questo il nastro rosa di AIRC è diverso dagli altri: incompleto, come l’obiettivo che non è stato ancora pienamente raggiunto.

E per contribuire a raggiungere quell’obiettivo l’Associazione Pro Loco Duronia APS ha risposto all’appello e ha deciso di organizzare la “Camminata in Rosa” per sostenere la ricerca e sottolineare quanto sia importante la prevenzione.

L’appuntamento è per sabato 11 ottobre 2025 alle ore 15.30 in Piazza San Rocco da dove i partecipanti partiranno per una passeggiata non competitiva accessibile a tutti lungo le vie del paese con una tappa alla fonte Cannavine per poi tornare davanti al Municipio, che per l’occasione sarà illuminato di rosa per attirare l’attenzione e sottolineare l’importanza della causa. Un percorso di circa 4 km che accomuna tutti i duroniesi, e non solo, che amano passeggiare.

La Camminata è un momento non solo di sensibilizzazione e raccolta fondi a sostegno della ricerca, ma anche di confronto e condivisione.

Un’iniziativa simbolica, ma piena di significato. Insieme, un passo dopo l’altro, per ricordare quanto sia importante la prevenzione, la ricerca e il sostegno reciproco a chi si trova a combattere contro il cancro.

E l’invito degli organizzatori è quello di indossare qualcosa di rosa, portare con sé la propria energia e camminare insieme per la prevenzione, per la cura e per la vita, perché insieme si può fare la differenza e sostenere la ricerca.

Per info e iscrizioni scrivere a prolocoduronia@gmail.com