Il cielo è pieno di stelle
di Francesco Montano, foto di Luigi Scirpoli
Fabrizio Bosso – tromba
Diplomato al Conservatorio di Torino. Ancora studente comincia a frequentare l’ambiente torinese in cui sin dagli anni Cinquanta la scena jazzistica era particolarmente attiva e aveva prodotto già dei nomi di caratura internazionale. A 17 anni, grazie al sassofonista Gianni Basso entra a far parte stabilmente di una big band e muove i primi passi in studio di registrazione, esperienze che ricorda come particolarmente formative: “Suonare nella sezione di una big band è uno dei passaggi fondamentali, si impara la disciplina, la pronuncia, l’intonazione, indispensabili anche per chi percorre la strada del solista”.
Julian Oliver Mazzariello – pianoforte
Pianista e compositore, nasce in Inghilterra. Vincitore di premi importanti. Collabora con i più grandi jazzisti del panorama nazionale e internazionale. Nel 2012 nasce il duo Bosso/Mazzariello, pubblicano il disco Tandem per la Verve records. È in formazione anche nel “Fabrizio Bosso 4tet” – nei progetti con le orchestre “Duke” e “The Champ” – con cui tiene concerti in tutto il mondo. Nel 2018 esce il primo disco a suo nome, registrato a Parigi, in trio con Andrè Ceccarelli e Remi Vignolò.
