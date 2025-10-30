breaking news New

LE STRADE DELL’APARTHEID

Un viaggio fotografico tra Sahara Occidentale, Palestina e Irlanda del Nord, dove i confini diventano memoria e resistenza. Al Circolo Sannitico di Campobasso dal 2 al 9 novembre le fotografie di Luca Greco

Le ferite dei confini non guariscono mai del tutto. A distanza di decenni ci sono luoghi dove la divisione è ancora materia viva, impressa nei muri, negli sguardi, nelle abitudini quotidiane. Le strade dell’Apartheid nasce da qui, dal bisogno di restituire visibilità a tre territori segnati dalla stessa, antica ferita: il Sahara Occidentale, la Palestina e l’Irlanda del Nord, dove la segregazione è diventata paesaggio.

Con questo progetto fotografico Luca Greco invita lo spettatore a un viaggio attraverso ciò che resta dei conflitti e delle identità negate. Realizzato nel corso di più anni, “Le strade dell’Apartheid” non è un reportage d’attualità ma un corpo di lavoro che conserva forza politica e umana proprio perché racconta ciò che resiste al tempo: la vita nei campi profughi Saharawi, le strade di Hebron e Tulkarem ancora presidiate dai militari, i quartieri di Belfast dove i peace walls separano ancora cattolici e protestanti.

Le fotografie, intense e prive di retorica, costruiscono un racconto corale dove il paesaggio diventa specchio dell’animo umano. Sabbia e cemento, filo spinato e nebbia, vento e silenzio si alternano in un continuum visivo che lega popoli lontani e tempi diversi in un’unica condizione di sospensione. In questo senso la mostra parla al presente: ci interroga su ciò che resta della libertà quando il confine si fa destino e su come la memoria possa diventare forma di resistenza.

Scriveva Mahmoud Darwish: “Anche gli uomini sconfitti hanno scritto un loro poema.”
È di quel poema invisibile che Le strade dell’Apartheid raccoglie le parole e le immagini: un’epopea dei senza nome, un archivio di umanità che rifiuta di scomparire.

Nel corso della settimana di apertura sono previsti eventi collaterali, incontri e proiezioni di approfondimento sul tema dei confini e della memoria, con la partecipazione di fotografi, giornalisti e studiosi.

Inaugurazione – domenica 2 novembre ore 17:30

Juliano, ovverosia della resistenza, scritto e interpretato da Chiara Tarabotti, attrice e autrice formatasi al Centro di Preformazione Attoriale di Roma. L’opera nasce come un’indagine teatrale sulla figura di Juliano Mer Khamis, cofondatore del Freedom Theatre di Jenin, in Palestina, e si sviluppa come una riflessione intensa sulla potenza del teatro come strumento di resistenza culturale e come veicolo di libertà di pensiero e di azione.

Attraverso la voce e il corpo dell’attrice, il monologo diventa un atto di memoria e di libertà: un omaggio al coraggio di chi sceglie l’arte come forma di lotta e come spazio politico. In questa tensione viva tra immagine e parola, Juliano, ovverosia della resistenza dialoga con la mostra fotografica, amplificandone la forza emotiva e restituendo alla fotografia la sua eco teatrale e umana.

L’artista

Luca Greco è fotografo documentarista e ricercatore visivo. La sua indagine ruota attorno ai temi della memoria collettiva, della perdita e dei confini. Attraverso una fotografia sobria, lontana dal sensazionalismo, Greco costruisce narrazioni che uniscono rigore formale ed empatia, indagando le zone di frattura tra storia, identità e geografia. Le strade dell’Apartheid rappresenta una tappa centrale del suo percorso artistico, come sintesi di un lungo lavoro di osservazione e ascolto.

La mostra, allestita presso il Circolo Sannitico di Campobasso, resterà aperta dal 2 al 9 novembre 2025. Lunedì–Venerdì | 17:30–20:30 Sabato–Domenica | 10:30–13:00 e 17:00–20:30

 

Redazione1710 Posts

Potrebbe interessarti anche

Andare in penitenza a S. Egidio

  • 30 Ottobre 2025

Il quartiere CEP e via XXIV Maggio a braccetto

  • 20 Ottobre 2025

Il primo e l’ultimo miglio del viaggio in treno

  • 16 Ottobre 2025

Una città a cerchi concentrici

  • 13 Ottobre 2025

Duronia si tinge di rosa a sostegno della ricerca

  • 9 Ottobre 2025

0 Comments

Lascia un commento

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password