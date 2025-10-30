Le ferite dei confini non guariscono mai del tutto. A distanza di decenni ci sono luoghi dove la divisione è ancora materia viva, impressa nei muri, negli sguardi, nelle abitudini quotidiane. Le strade dell’Apartheid nasce da qui, dal bisogno di restituire visibilità a tre territori segnati dalla stessa, antica ferita: il Sahara Occidentale, la Palestina e l’Irlanda del Nord, dove la segregazione è diventata paesaggio.

Con questo progetto fotografico Luca Greco invita lo spettatore a un viaggio attraverso ciò che resta dei conflitti e delle identità negate. Realizzato nel corso di più anni, “Le strade dell’Apartheid” non è un reportage d’attualità ma un corpo di lavoro che conserva forza politica e umana proprio perché racconta ciò che resiste al tempo: la vita nei campi profughi Saharawi, le strade di Hebron e Tulkarem ancora presidiate dai militari, i quartieri di Belfast dove i peace walls separano ancora cattolici e protestanti.

Le fotografie, intense e prive di retorica, costruiscono un racconto corale dove il paesaggio diventa specchio dell’animo umano. Sabbia e cemento, filo spinato e nebbia, vento e silenzio si alternano in un continuum visivo che lega popoli lontani e tempi diversi in un’unica condizione di sospensione. In questo senso la mostra parla al presente: ci interroga su ciò che resta della libertà quando il confine si fa destino e su come la memoria possa diventare forma di resistenza.

Scriveva Mahmoud Darwish: “Anche gli uomini sconfitti hanno scritto un loro poema.”

È di quel poema invisibile che Le strade dell’Apartheid raccoglie le parole e le immagini: un’epopea dei senza nome, un archivio di umanità che rifiuta di scomparire.

Nel corso della settimana di apertura sono previsti eventi collaterali, incontri e proiezioni di approfondimento sul tema dei confini e della memoria, con la partecipazione di fotografi, giornalisti e studiosi.

Inaugurazione – domenica 2 novembre ore 17:30

Juliano, ovverosia della resistenza, scritto e interpretato da Chiara Tarabotti, attrice e autrice formatasi al Centro di Preformazione Attoriale di Roma. L’opera nasce come un’indagine teatrale sulla figura di Juliano Mer Khamis, cofondatore del Freedom Theatre di Jenin, in Palestina, e si sviluppa come una riflessione intensa sulla potenza del teatro come strumento di resistenza culturale e come veicolo di libertà di pensiero e di azione.