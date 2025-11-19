“La rete dei piccoli comuni artigiani”, appuntamento a Campolieto il 21 novembre

Confartigianato Imprese Molise, l’Associazione di Promozione Sociale “Liberi di Essere” e il Comune di Campolieto promuovono per il prossimo venerdì 21 novembre, dalle ore 17.30 alle 19.30, presso il Museo Civico di Campolieto un incontro aperto per l’istituzione de “La rete dei piccoli comuni artigiani”.

Il progetto nasce da una intuizione dell’Arch. Concettina Fornaro, Presidente dell’Associazione Liberi di Essere e delegata di Confartigianato Imprese per il progetto “Percorsi Accoglienti”, e prevede il coinvolgimento dei piccoli comuni molisani per definire e promuovere itinerari tematici per ambiti territoriali che favoriscano la crescita delle comunità sia nella cultura dell’accoglienza che nello sviluppo di potenziali nuove iniziative economiche locali. Attività legate alla tradizione, all’artigianalità e al potenziale turistico dei borghi molisani che incentivino i più giovani in particolare alla creazione di micro-imprese complementari. La circolarità del progetto ed il coinvolgimento in rete dei piccoli comuni molisani potrebbe rendere sostenibili le economie locali anche tramite il recupero del patrimonio edilizio abbandonato e lo sviluppo del Turismo Artigiano oltre al recupero della cosiddetta “pratica di bottega”.

Il primo incontro a Campolieto prevede il seguente programma: Accoglienza e visita guidata al Museo, a seguire Incontro dibattito moderato dall’Arch. Concetta Fornaro, coordinatrice del progetto, a cui parteciperanno rappresentanti di Confartigianato Imprese Molise, Gal Molise, BIOCULT centro di ricerca di UNIMOL, Ordine Architetti Provincia di Campobasso, Ordine degli Agronomi del Molise, Sindaci dei comuni interessati. Sono invitati ad intervenire, tra gli altri anche rappresentanti delle istituzioni, amministratori, attori locali ed esperti in ambito turistico, culturale e rurale.

Il progetto, infine, prevede nei prossimi mesi una serie di incontri itineranti presso i vari comuni del Molise interessati al riconoscimento di “Piccolo Comune artigiano.