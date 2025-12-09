breaking news New

Informazione e potere: a Isernia incontro con Ferruccio De Bortoli

Organizzato dall’Associazione della Stampa Molise, con il patrocinio della Provincia e il Comune di Isernia, nella cittadina pentra l’evento “Informazione e potere: cittadini informati, democrazie forti”.

L’iniziativa in programma venerdì 12 dicembre alle ore 17.30 nell’aula magna dell’Istituto Itis Matteis di Isernia, vedrà la partecipazione dell’editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli che dialogherà con Gerardo Greco, giornalista di La7.

