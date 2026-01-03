Torna il cinema alla Sala Alphaville
di Francesco Montano
Dopo i lavori di riqualificazione della Sala Alphaville di Campobasso, torna nel centro cittadino il cinema, grazie all’attività dell’associazione “Kiss me deadly” e alla INCAS Produzioni.
Già negli ultimi giorni dell’anno è iniziata la rassegna “Natale all’Alphaville” con “Un crimine imperfetto” di Franck Dubisc, mentre in questi giorni è in sala “L’Attachement – la tenerezza” diretto da Carine Tardieu e nel prossimo fine settimana sarà sullo schermo “Father Mother Brother Sister” di Jim Jarmusch.
Parallelamente, sempre alla Sala Alphaville di via Muricchio, è in programmazione “Sbandati”, un film di Maurizio Trapani, prodotto e quasi interamente girato in Molise.
Per il dettaglio di tutte le date e degli orari della programmazione della Sala Alphaville, è possibile seguire i seguenti link: https://www.amtm.it/tkt202512/web/index.php e www.incasproduzioni.it/programmazione.
Francesco Montano
Nato a Campobasso nel 1984, laurea in Antropologia Culturale alla Sapienza. Collaboratore dal 2015. Ricerche a Lima, Roma e Campobasso. Pubblicazione relativa alla ricerca a Roma per la prevenzione e lo studio dei fenomeni di aggressività e bullismo: “la visione dei mondi nell’infanzia: rappresentazioni sociali bambine correlate alla costruzione della salute”; dal titolo: Narrazioni dall’infanzia su salute, corpo e amicizia. Ricerche etnografiche in tre scuole romane. Progetto realizzato grazie al contributo economico dell’istituto Montecelio, agenzia regionale per la comunicazione e la formazione; pubblicato a Roma nel 2009. Presentazione relativa alla ricerca a Lima: “Ananias: lotta all’abbandono scolastico mediante un programma di diagnosi e rieducazione per bambini/e con problemi di apprendimento”, realizzato dal CIES, in collaborazione con l’associazione peruviana Amigos de Villa, dipartimento di storia, culture, religioni – università degli studi di Roma “La Sapienza” e cofinanziato dal ministero Affari Esteri – DGCS e dalla regione Lazio. Roma 2012.
