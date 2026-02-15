L’Istituto Colozza trionfa ai Giochi Matematici Kangourou

La squadra “Numerandia” conquista il primo posto

Un successo che riempie d’orgoglio l’intera comunità scolastica e che conferma l’Istituto Colozza come una delle realtà educative più dinamiche e preparate del territorio. Nella fase regionale dei Giochi Matematici Kangourou, categoria Écolier, la squadra “Numerandia” ha conquistato il primo posto, distinguendosi tra ben quindici squadre provenienti da tutta la regione Molise e dalle regioni limitrofe.

La competizione, ospitata dal Liceo Scientifico “Romita” di Campobasso, ha rappresentato un momento di confronto stimolante e di alto livello, in cui logica, intuizione, spirito di collaborazione e velocità di ragionamento sono state messe alla prova in un clima di sana competizione. L’Istituto Colozza ha schierato diverse squadre, segno di un impegno costante nella promozione delle discipline scientifiche e nella valorizzazione del talento dei propri studenti fin dalla scuola primaria. Tra tutte, “Numerandia” – composta da nove alunni delle classi quinte – ha saputo emergere grazie a una solida preparazione e a un grande affiatamento.

Il risultato è frutto di un percorso costruito con cura e dedizione. Le insegnanti hanno accompagnato i bambini in un cammino di crescita che va ben oltre la competizione: ore di esercitazioni, allenamenti mirati e un costante incoraggiamento hanno permesso ai giovani partecipanti di sviluppare competenze matematiche, metodo e spirito di squadra.

L’entusiasmo dei piccoli concorrenti, unito alla professionalità delle maestre, ha creato un ambiente stimolante in cui ciascuno ha potuto dare il meglio di sé.

La vittoria nella fase regionale apre ora le porte alla prestigiosa finale nazionale, che si terrà a maggio a Cervia. Un traguardo che rappresenta un riconoscimento importante per l’Istituto Colozza e un’occasione unica per i giovani studenti, che avranno l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia in una delle competizioni matematiche più note e apprezzate a livello nazionale.

Il successo di “Numerandia” testimonia la qualità dell’offerta formativa dell’Istituto Colozza, capace di coniugare solidità dell’impostazione didattica, innovazione e attenzione ai talenti.

La scuola dimostra ancora una volta che la matematica può essere non solo una disciplina da studiare, ma anche un’avventura entusiasmante, un gioco intelligente e un’occasione di crescita personale e collettiva.

Un plauso va dunque ai giovani campioni, alle loro famiglie e alle insegnanti che li hanno guidati con passione e competenza.

L’intera comunità scolastica attende ora con entusiasmo la sfida nazionale, certa che i ragazzi sapranno rappresentare il Molise e l’Istituto Colozza con lo stesso impegno e la stessa brillantezza mostrati finora.