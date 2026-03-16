L’attualità della pittura di Vincenzo Ucciferri a diciannove anni dalla scomparsa

di Giovanni Petta

Ci sono, nell’opera di Vincenzo Ucciferri, alcune tele che ritraggono orizzonti straordinariamente

contemporanei. Eppure sono già diciannove anni che l’artista isernino manca. Manca non solo agli

affetti degli amici e dei suoi cari. Manca a chi lo seguiva come artista e che avrebbe avuto da lui, se

fosse stato ancora in vita, una visione straordinariamente efficace per comprendere il disastro di

umanità che si dispiega davanti ai nostri occhi.

Gli orizzonti a cui si fa riferimento sono quelli di un periodo particolare, la mostra «See me», in cui

Ucciferri dipingeva spazi algidi, privi della presenza umana. Erano ambienti che forse alludevano al

day-after di una catastrofe che chi aveva vissuto la guerra fredda aveva visto finalmente

allontanarsi. O, forse, il pittore presentiva quella involuzione che il genere umano sta realizzando da

qualche lustro a questa parte.

Tuttavia, c’è da dire che anche nel periodo precedente, Ucciferri aveva spesso accennato alla

desolazione del Pianeta, aveva urlato la mancanza di una profondità di relazione e la necessità di un

avvicinamento tra le persone, tra gli uomini, un sedersi accanto per dialogare. Sembra quasi, quello

rappresentato in quelle opere, un bisogno ineludibile di umanità per poter immaginare un futuro di

bellezza e di pace per il Pianeta e per gli esseri che lo abitano.

Un grido di dolore tanto acuto, una richiesta così insistente, diventa ancora più importante oggi, nel

tempo in cui ci arriva addosso, per la prima volta dal ‘43, la possibilità di vivere la guerra in prima

persona, di vedere il mondo nuovamente diviso tra amici e nemici e, purtroppo, non più soltanto in

ambito commerciale.

Nato nel 1953, aveva frequentato l’istituto d’arte «Manuppella» di Isernia e si era iscritto

all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Si era diplomato a Napoli, sotto la guida di Armando De

Stefano, e dal 1972 aveva esposto ininterrottamente le sue opere in Italia e all'estero. Scomparve il

16 marzo del 2007.

Diciannove anni dopo, lo ricordiamo per la straordinaria attualità delle sue tele, capaci di cogliere la

freddezza dei rapporti umani della fine del secolo scorso, l’inconsistenza delle relazioni, la

mancanza di una socialità profonda. Elementi che venivano additati come cause di un futuro di

disumanità immaginata. Il suo è stato un un presentire drammatico, crudo, senza sconti.