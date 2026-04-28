La scultura per raccontare i valori di San Francesco

A Duronia torna il Simposio di scultura con la quarta edizione in cui la figura del Santo di Assisi diventa il filo conduttore per educare e per promuovere la pace, il dialogo e la fratellanza, attraverso l’arte

La magia dell’arte torna a Duronia con la quarta edizione del Simposio di scultura. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Pro Loco Duronia, in collaborazione con il Comune di Duronia e il Liceo Artistico Pàntini – Pudente di Vasto e con il patrocinio gratuito della Marcia della Pace Perugia-Assisi, quest’anno si lega alla figura di San Francesco di cui si celebrano gli 800 anni dalla morte, evento noto come l’ottavo centenario della sua “Pasqua”.

L’evento si svolgerà da martedì 28 luglio a sabato 1° agosto 2026 e ha come titolo “Sui passi di San Francesco” e anche quest’anno darà la possibilità a giovani scultori, allievi di istituti artistici e accademie d’arte, di realizzare delle opere a tema che diventeranno elementi di arredo per il paese e che si andranno ad aggiungere alle opere già realizzate nelle precedenti edizioni.

La figura del Santo di Assisi diventa il filo conduttore per educare e per promuovere la pace, il dialogo e la fratellanza, attraverso l’arte.

Gli scultori protagonisti del Simposio, attraverso il loro lavoro, potranno trasformare la pietra in quella che può essere una narrazione francescana e quindi raccontare la pace, la natura, la fratellanza, ma anche l’umiltà e la povertà, i valori che lo stesso San Francesco ha incarnato rinunciando alle sue ricchezze.

Le opere, che saranno realizzate nello stile del rilievo, dovranno essere inedite (mai presentate o realizzate in altri contesti) e rappresentare solo ed esclusivamente il tema indicato, pur restando libere interpretazioni.

A termine dei cinque giorni di lavorazione delle sculture sarà organizzato un incontro pubblico con esperti del settore in cui si parlerà di arte scultorea e si presenteranno le opere realizzate dai partecipanti alla quarta edizione del Simposio di scultura e ai quali sarà dato un attestato di partecipazione e un ricordo della manifestazione.

L’obiettivo del progetto è quello di ampliare il patrimonio artistico del Comune di Duronia, oltre ad attirare molti visitatori sul territorio comunale e quindi promuovere anche il turismo.

Tale progetto può essere considerato un filo rosso che lega la cultura a un piccolo territorio quale è Duronia e che come tutti i piccoli paesi delle aree interne soffre del fenomeno dello spopolamento. Iniziative culturali e di promozione del territorio sono dei piccoli passi per scrivere un futuro diverso per i nostri luoghi e l’Associazione Pro Loco Duronia si propone di raggiungere tale obiettivo anche attraverso il Simposio di scultura.

Per info su regolamento e modalità di partecipazione: prolocoduronia@gmail.com

Nella foto di copertina la scultrice Salvina Di Mauro (partecipante della prima edizione) alla realizzazione dell’opera “La retta via”