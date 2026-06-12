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La Cartolina

di Giuseppe Tabasso

Il Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara è rimasto famoso perché durante l’inaugurazione di un istituto scolastico dedicato a Piersanti Mattarella (fratello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella) spiegò che l’ex Presidente della Regione Siciliana fu assassinato dalle Brigate Rosse invece che da Cosa Nostra. Si scatenarono forti reazioni mediatiche e politiche ma per Valditara lo strafalcione era soltanto “un banale lapsus”.

Acqua passata, può succedere, si può perdonare uno del Nord che sa poco del Sud. C’è però una cosa assolutamente imperdonabile per un Ministro dell’Istruzione e del Merito: quello di essere l’unico rappresentante dello Stato ad esibirsi ovunque – scuole incluse – dispiegando orgogliosamente sul petto il distintivo della Lega. Che per un predicatore di merito è quanto di più cafonal e immeritevole di merito.

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