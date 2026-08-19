Assistere alla messa in platea o in galleria, a scelta

I componenti della storica famiglia Petrecca a Cantalupo potevano partecipare alle funzioni religiose o stando seduti nell’aula dell’edificio di culto o da un palchetto collegato al loro palazzo mediante un corridoio aereo, sospeso sulla stradina che separa la cappella dalla magione signorile

di Francesco Manfredi Selvaggi

Questo edificio pur così piccolo solleva tante questioni. Cominciamo da una di queste, presa a caso cioè senza seguire un ordine preciso. In verità iniziamo da una comparazione con situazioni analoghe. Vi è una varietà di modi di aggregazione di un fabbricato sacro ad un fabbricato civile, non una modalità unica. Se vi sono somiglianze con ciò che si verifica a Vinchiaturo per quanto riguarda il collegamento tra chiesa e palazzo che è aereo proprio come a Cantalupo vi è la differenza che lì la chiesa è la sede della Parrocchia, non di proprietà della illustre famiglia Iacampo mentre nel centro matesino è privata. Non è una questione di rango perché gli Iacampo e i Petrecca appartenevano entrambi al lato dei “galantuomini”, è che originariamente il palazzo vinchiaturese era il palazzo baronale. L’accoppiata, in qualche maniera, di residenza feudale e chiesa parrocchiale è emblematica costituendo l’una il posto dove si esercita il potere politico e l’altra quello ecclesiastico, non a caso stanno in cima all’abitato mentre la coppia palazzo e cappella a Cantalupo è in una zona di espansione ottocentesca, via Roma detta Borgo, dove abitavano nuclei famigliari borghesi come i Petrecca. Scavalcare la strada con una galleria è una cosa che accade pure a Guardialfiera, qui addirittura il luogo di culto è una cattedrale e l’edificio che sta al capo opposto della galleria è probabilmente l’ex Seminario; da notare che per un gioco di salti di quota la galleria sbuca a livello del pavimento. Lucito e S. Agapito li si cita insieme perché hanno in comune il fatto che il collegamento tramite tunnel sospeso avviene tra il palazzo del feudatario e la cappella di, appunto, palazzo, non la chiesa-madre come a Vinchiaturo. Una situazione a sé è quella di Vastogirardi dove non c’è la galleria a unire chiesa e palazzo, qui della famiglia del cardinale Petra, non ce n’è bisogno perché stanno attaccate, vi è una grata nel muro in comune che consente ai nobili di assistere alla Messa. La casistica si allarga ancora se consideriamo le cappelle non staccate bensì inserite nella struttura abitativa come quella del castello di Pescolanciano con i resti di S. Alessandro venerati dall’intera popolazione del borgo. Una cappellina vi è anche nel palazzo Ciaccia a Matrice mentre è un semplice angolo con l’altare per la celebrazione della Messa da parte del sacerdote “di casa” nel palazzo Gioia a S. Massimo. Ampliamo ulteriormente lo sguardo includendo le cappelle costituenti sì corpi di fabbrica a sé stanti e però inclusi in un organismo edilizio più grande; è necessario che questa opera architettonica abbia un impianto a corte e gli episodi che si espongono sono due, l’uno il castello di Ferrazzano l’altro il convento di suore di Montefalcone del S. con le cappelle che si aprono sul cortile, a Ferrazzano è in posizione frontale. Come dimostrano gli ultimi esempi forniti non è detto che le cappelle debbano volgere verso spazi pubblici, del resto sono private; specie quando sono all’interno non sono accessibili dall’esterno. L’esposizione generale condotta ci consente di capire meglio, per raffronto, le peculiarità della cappella Petrecca. Innanzitutto va evidenziato che seppure essa ha l’apertura su una strada cittadina non ha una facciata, vera anomalia, il portale con la sovrapposta iscrizione è l’unico elemento che rimanda all’immagine di un luogo sacro; è bene metterlo in luce, la via dove sta il suo ingresso è una via secondaria ma non tanto perché è una delle vie di accesso/uscita dall’abitato e, d’altrocanto, l’arco che sorregge la galleria che la lega al palazzo ricorda una porta urbica. Un’altra singolarità è che la galleria, a differenza di tutte le altre congiunzioni, diciamo così, casa-chiesa viste, è impostata frontalmente alla cappella, di qui l’assenza della facciata di cui si è detto, ovvero “sfocia” nel lato corto della stessa, quello dell’entrata ponendo gli astanti, i Petrecca, di fronte al presbiterio e non lateralmente come si verifica nella generalità dei casi citati e ciò permette una “fruizione” delle celebrazioni liturgiche non di sguincio. È un po’, lo si ammette è un’esagerazione, è come se si stesse nel palco reale di un teatro, non in un palchetto laterale, dunque nel posto migliore per assistere allo spettacolo. Una ipotesi verosimile è che, proseguendo con l’analogia con le strutture teatrali la cui realizzazione veniva finanziata in parte con i fondi derivanti dalla vendita o affitto a lungo termine dei palchi a persone benestanti è che la cappella al principio fosse un’opera autonoma (altrimenti perché i proprietari la avrebbero costruita staccata dall’abitazione?) e che successivamente sia stato consentito ai Petrecca di costruire un corridoio “volante” per permettere loro di affacciarsi sull’ambiente di culto mediante la corresponsione di una somma di denaro. Non è, comunque, da meravigliarsi che in simili cappelle vi siano delle balconate, a Boiano nella cappella dell’Istituto Amatuzio sono sporgenti, in quanto sono frequenti, si chiamano matronei essendo destinati alle donne, nelle architetture chiesastiche romaniche. Stare in alto separati dalla “platea” con un termine teatrale, dei fedeli è un vantaggio perché non ci si mischia con il popolino e anche uno svantaggio poiché per ricevere la Comunione, mancando una scala dedicata bisogna uscire e rientrare nella cappella. Una rapida annotazione finale: il palchetto occupa il posto in cui abitualmente si trova l’organo, niente più.