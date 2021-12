L’Ecomuseo virtuale di Riccia, domenica 19 dicembre la presentazione

Il Comune di Riccia, in collaborazione con il GAL “Molise verso il 2000”, prende parte a “Made in Land”, un progetto comunitario che ha per capofila la Regione Marche e la Croazia come partner transfrontaliero. L’obiettivo è quello di migliorare il sistema di accoglienza turistica nelle aree interne.

