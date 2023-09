Qualcosa di più su Pina Fusco e Italo Testa

(Campobasso 1926) ha due figli, un nipotino e una moglie bojanese, sempre la stessa dal 1955. Da pianista dilettante formò una band con Fred Bongusto. A suo padre Lino, musicista, è dedicata una strada di Campobasso. Il Molise è la sua Heimat. “Abito a Roma - dice - ma vivo in Molise”. Laureato in lingua e letteratura inglese, è giornalista professionista dal 1964. Ha iniziato in vari quotidiani e periodici (Paese sera, La Repubblica d’Italia, Annabella, Gente, L’Europeo, Radiocorriere). Inviato di politica estera per il GR3 della RAI, ha lavorato a Strasburgo e Bruxelles, a New York presso la Rai Corporation e a Londra e Colonia per le sezioni italiane della BBC e della Deutschland Funk. Pubblicazioni: Il settimanale con Nello Ajello (Ediz. Accademia, Roma 1978); Facciamo un giornale (Edizioni Tuttoscuola, Roma 2001); Il Molise, che farne? (Ed. Cultura & Sport, Campobasso 1996); per le Edizioni Bene Comune; Post Scriptum, Prediche di un molisano inutile ( 2006); Gaetano Scardocchia, La vita e gli scritti di un grande giornalista (2008); Moliseskine (2016). In corso di pubblicazione Fare un giornale, diventare giornalisti, Manuale di giornalismo per studenti, insegnanti e apprendisti comunicatori.

Quanto a Italo Testa, col quale ho diviso parte della mia adolescenza (abitavamo a 100 metri di distanza), posso testimoniare che egli apparteneva a una famiglia non solo di importanti discendenze culturali e politiche ma soprattutto di brillanti cervelli. Come ad esempio quello – buon sangue non mente – di sua sorella Fernanda, laureata in matematica che divenne preside ai Roma e in special modo a Napoli dove fece rumore un suo libro che rimane di straordinaria attualità: “Lo scugnizzo” dei nostri giorni. Chi è? “Dal lavoro minorile all’organizzazione in bande”. Un saggio sulla cultura dei vicoli “spagnoli” di Napoli e sui rapporti tra istituzioni scolastiche e sottoproletariato camorristico visto da una dolcissima, lungimirante “pasionaria” controcorrente.

Agree

This website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies