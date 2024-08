Che Agosto sarà/ Il catalogo è questo

Eccoci finalmente al mese forse più sospirato dagli italiani, ma cosa ci riserverà Agosto mentre piovono più bombe che medaglie?

Le previsioni meteorologiche confermano temperature scontate. Gli astrologhi dicono che Marte, Giove e il Sole in Leone ci spronano a esprimere le nostre unicità e creatività. Al contrario di Saturno e Nettuno che ci consigliano “rifugi tranquilli”.

Consiglio salutare ma difficile da rispettare in un frangente mondiale che ci agghiaccia quotidianamente con la parola escalation.

Da oggi fino al giorno 11 ci consoleremo con le battaglie sportive dedicando più ore alla TV che a libri o scampagnate. Dev’essere infatti vero che, dal calcio alla scherma, dal tiro a segno al rugby, fino al ping-pong e agli scacchi, nulla più dello sport somiglia e simula la guerra.

Diciamoci la verità, quanta bile, delirio, partigianeria, sconforto, estasi ed euforia ci stanno dando le Olimpiadi. In fondo in fondo questi benedetti ori, argenti e bronzi italiani sono lo scalpo dei nostri nemici (sportivi e non). E meno male che la Russia è stata esclusa.

Il catalogo di questo memorabile Agosto, che è pure mese del segno Vergine, prevede vari altri eventi italiani. Per tutta questa prima settima ottomila persone, provenienti da tutto il mondo, sfideranno il caldo di Roma all’Università la Sapienza in occasione del XXV congresso mondiale di filosofia.

Il giorno 9 tutti i lidi rimarranno chiusi due ore per protesta contro il governo che non regola le concessioni balneari. Il giorno 11 saranno infine chiusi solennemente i Giochi della XXXIII Olimpiade, preceduti poeticamente dalla luccicante notte di San Lorenzo, quella “delle stelle cadenti”, che si spera non compromessa altrove da razzi e bombe.

Ed eccoci al Ferragosto, intoccabile rito di passaggio tra riposo e rinascita. Nella notte dei tempi antichi venivano accesisi dei fuochi come atto purificatore e di buon auspicio per iniziare una nuova vita, per cacciare via il male e per ritardare il freddo dell’inverno.

Infine, a proposito di auspici e purificazioni politiche, dal 22 al 24 Agosto, sarà interessante seguire la Convention democratica di Chicago che dovrà annunciare ufficialmente l’endorsement di Kamala Harris a battere Donald Trump. (Ma dovremo attendere il 5 Novembre per sapere se il mondo va davvero alla rovescia.)