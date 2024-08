Daniela Poggi a Macchiagodena con Rosanna Carnevale e Andreina Di Girolamo «L’altra Elena» nella chiesa di San Lorenzo

Daniela Poggi ha sublimato tutto ciò con una interpretazione puntuale, ricca e mai barocca, intensa e mai debordante. La qualità del suo porgere la parola ha impressionato per l’efficacia della mimica facciale, per la giustezza del volume e del tono del suono, per la misura del gesto e l’equilibrio del movimento. L’armonia della sua performance ha illuminato, dunque, l’intensità del testo. Ancora prima che per il significato, le parole recitate dall’attrice emozionavano per la nettezza e la giustezza con cui venivano pronunciate.

