A proposito di giocattoli

(Campobasso 1926) ha due figli, un nipotino e una moglie bojanese, sempre la stessa dal 1955. Da pianista dilettante formò una band con Fred Bongusto. A suo padre Lino, musicista, è dedicata una strada di Campobasso. Il Molise è la sua Heimat. “Abito a Roma - dice - ma vivo in Molise”. Laureato in lingua e letteratura inglese, è giornalista professionista dal 1964. Ha iniziato in vari quotidiani e periodici (Paese sera, La Repubblica d’Italia, Annabella, Gente, L’Europeo, Radiocorriere). Inviato di politica estera per il GR3 della RAI, ha lavorato a Strasburgo e Bruxelles, a New York presso la Rai Corporation e a Londra e Colonia per le sezioni italiane della BBC e della Deutschland Funk. Pubblicazioni: Il settimanale con Nello Ajello (Ediz. Accademia, Roma 1978); Facciamo un giornale (Edizioni Tuttoscuola, Roma 2001); Il Molise, che farne? (Ed. Cultura & Sport, Campobasso 1996); per le Edizioni Bene Comune; Post Scriptum, Prediche di un molisano inutile ( 2006); Gaetano Scardocchia, La vita e gli scritti di un grande giornalista (2008); Moliseskine (2016). In corso di pubblicazione Fare un giornale, diventare giornalisti, Manuale di giornalismo per studenti, insegnanti e apprendisti comunicatori.

Per i molisani chi amano la cultura, e in particolare il giornalismo, Giuseppe Tabasso è una celebrità. Ognuno di noi darebbe chissà cosa per ripercorrere anche solo un decimo della sua straordinaria carriera. Comunque sia, noi ci onoriamo di averlo tra i nostri collaboratori con una certa assiduità. Per questo non finiremo mai di ringraziarlo e di portarlo nel cuore. Di seguito pubblichiamo una vera e propria chicca, che Tabasso ha ripescato per noi nel suo ricchissimo archivio, una delle poche interviste concesse da Natalia Ginsburg corredata tra l’altro con foto del manoscritto originale firmato dalla grande scrittrice

