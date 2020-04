Forum molisano: lenzuola bianche alle finestre il 7 aprile

di FORUM PER LA DIFESA DELLA SANITA’ PUBBLICA DI QUALITA’ DEL MOLISE

Il 7 Aprile è la Giornata che i Movimenti di tutta l’Europa hanno dedicato alla mobilitazione per la difesa della Salute pubblica lanciando il motto: La Salute non è una Merce (Our Health Is Not For Sale).

Il Forum per la difesa della Sanità pubblica di qualità del Molise ha aderito dal 2017 al Movimento Europeo. Negli scorsi anni ha organizzato, per il 7 Aprile manifestazioni o incontri, in rete con le altre Regioni. Il 7 Aprile del 2020 va celebrato con forza ancora maggiore, nonostante l’impossibilità di manifestare nelle piazze.

E’ importante, oggi che è stata raggiunta una consapevolezza collettiva sui danni derivati dalle politiche di privatizzazione della Sanità, a danno di quella pubblica, vigilare collettivamente sul tentativo messo in atto di dirottare le risorse economiche per l’emergenza coronavirus verso strutture private accreditate.

La scelta prioritaria di dirottare gran parte delle risorse nella sanità privata ha comportato una programmazione completamente sbagliata, che ha messo a durissima prova le Strutture Ospedaliere Pubbliche già indebolite dai tagli, e la capacità di resistenza del personale sanitario.

L’obiettivo di favorire il privato ha provocato un colpevole e ingiustificato ritardo nella programmazione dell’emergenza, che andava prevenuta dotando per tempo delle attrezzature adeguate e del personale necessario gli Ospedali di Larino e di Venafro, a supporto di quelli in funzione.

Il ritardo nelle decisioni, inevitabili per il buon senso e il sentire comune, ha provocato grave danno per la salute pubblica, favorendo le occasioni di contagio, e ansia e sconcerto nelle popolazioni. E’ aumentato il numero dei contagiati dal virus anche per l’assenza di controlli efficaci collettivi, in special modo sugli operatori sanitari che involontariamente sono diventati diffusori.

Sta avvenendo ora ciò che accade quando colpevolmente non ci si attrezza per l’emergenza: vengono ricoverati pazienti positivi al virus in strutture impreparate ad accoglierli, tra lo sconcerto dei cittadini, che i loro Sindaci cercano invano di tutelare.

Nel richiedere con forza al Governo la nomina di un Commissario per l’emergenza invitiamo tutta la cittadinanza, oltre che a rispettare le regole consigliate per conservare la salute propria e dei propri cari, a tenere alta la guardia perché le decisioni e le azioni della politica regionale non vadano a danno della collettività, pregiudicando la salute collettiva.

Invitiamo i cittadini consapevoli a dimostrare di aver ricevuto il messaggio del 7 Aprile ”LA SALUTE NON E’ UNA MERCE” esponendo un lenzuolo bianco alle finestre.