Varoufakis: “L’Italia è stata piegata. Accettando il Mes si è condannata alla depressione permanente”

Commentando su Twitter l’accordo Caporetto per l’Italia raggiunto all’Eurogruppo pochi minuti fa, Yanis Varoufakis, ex ministro della Grecia ai tempi del primo governo Tsipras e il protagonista durante la trattativa per il rinnovo del famigerato memorandum così commenta su twitter:

“E eccoci qui: Italia e gli altri piegati. Hanno accettato i prestiti del Mes che porteranno a austerità stringente il prossimo anno, pietosi prestiti per le imprese della Bei, uno pseudo schema federale di assicurazione sulla disoccupazione, più qualche pillola di filantropia. In cambio si sono impegnati a depressione permanente”.

Sintesi migliore non esiste.

L’economista già ministro delle Finanze ellenico nel primo governo Tsipras, attraverso un altro tweet, spiega come per l’Italia c’è il danno oltre la beffa.

“I prestiti del MES senza condizionalità sono una bufala elaborata e ispirata dalla Merkel: certo, prendi miliardi di nuovi prestiti senza condizioni. Ma poi, l’anno prossimo, Bruxelles ‘noterà’ che il tuo debito/PIL è salito alle stelle e richiederà, ex post, un’austerità gigantesca e catastrofica“.

Fonte