Isolamento

In arte "RugGio", nato a Castiglion Fiorentino (AR) nel 1990, ha conseguito la maturità scientifica presso il liceo “A. Romita” di Campobasso e si è laureato in Scienze dell’Architettura a Firenze. Dal 2012 coltiva l'interesse per il disegno attraverso la realizzazione di ritratti e di vignette satiriche. Ha pubblicato i suoi lavori sul mensile “l’Altrapagina”, su “il Vernacoliere”, su “il Nuovo Male” e collabora stabilmente come vignettista ed illustratore con le edizioni cartacee e web della rivista culturale “il Bene Comune”.