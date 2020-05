Stampa e regime

di Giovanni Minicozzi da Facebook

Il 3 maggio è dedicato alla giornata mondiale della libertà di stampa.

Conosco bene la situazione in alcune parti del mondo ma soprattutto conosco la situazione del Molise dove la maggior parte degli organi di informazione sono simili ai Juke-box in voga negli anni ’70.

Dalle nostre parti ci sono alcuni giornalisti che si inchinano e temono i politici di turno e non viceversa. Dalle nostre parti capita che si assumono giornalisti in enti pubblici senza concorso e i beneficitati continuano a sfornare servizi televisivi in favore del “padrone”.

Dalle nostre parti capita l’improvvisa cancellazione di trasmissioni televisive e relativi giornalisti scomodi utilizzando il falso pretesto di aver condotto inchieste molto pesanti con conseguenti querele che l’azienda editoriale non può sopportare. Nel caso specifico si è trattato idi due querele in tutto presentate da due diversi personaggi politici che lamentavano una presunta diffamazione.

Per la cronaca entrambe le indagini si sono concluse con l’archiviazione decisa dal GIP su richiesta dello stesso PM titolare del fascicolo i quali hanno riconosciuto la libertà di parola, di cronaca e il diritto di critica garantito dalla Costituzione.

Dalle nostre parti capita che editori e direttori finiti ingiustamente sotto processo per problemi aziendali o personali hanno tentato maldestramente di scaricare e addebitare i loro guai giudiziari al giornalista – estraneo totalmente alle loro vicende – che invece ha raccontato sempre e solo la verità e che è stato sempre assolto dalla magistratura. Per altro il giornalista in questione si è difeso da solo senza nessun contributo economico da parte dell’azienda.

Dalle nostre parti capita che un presidente di Regione che calpesta la democrazia, la Costituzione e l’Istituzione da lui rappresentata venga descritto come il Salvatore della Patria.

Penso con tristezza, infine, che Kim Jung – un e la Corea del Nord vivano in un contesto più democratico rispetto alla nostra martoriata terra.

DALLE NOSTRE PARTI NON C’È NIENTE DA FESTEGGIARE.

SVEGLIATI MOLISE