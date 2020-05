Silvia Romano, “la vita umana non ha prezzo, va scelta sempre di fronte al denaro”: Sono le Venti (Nove), l’intervista di Gomez a Domenico Quirico

Share on Twitter

Share on Facebook

“Se da una parte della bilancia metto la vita umana e dall’altra il denaro, scelgo esclusivamente la prima”. Sono le parole del giornalista e corrispondente di guerra, Domenica Quirico, a Sono le Venti (in onda dal lunedì al venerdì sul Nove dalle 19.53). Il riferimento di Quirico, che ha vissuto sulla propria pelle cinque mesi di sequestro in Siria nel 2013, è al riscatto pagato per la liberazione di Silvia Romano.

GUARDA IL VIDEO