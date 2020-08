A Borgotufi, un agosto di esperienze nella natura

Dal 13 agosto 2020, una serata di osservazione astronomica, musica nel bosco, yoga tra i meleti, una mostra fotografica open air e spettacoli di artisti di strada. A Borgotufi, l’albergo diffuso di Castel del Giudice (IS).

Passeggiate sotto le stelle, musica nel bosco, yoga tra i meleti, spettacoli di buskers, escursioni, e-bike e una coinvolgente serata dedicata all’osservazione astronomica. Borgotufi l’albergo diffuso di Castel del Giudice (IS), nel cuore della natura dell’Appennino molisano al confine con l’Abruzzo, si anima di eventi per un’estate ricca di sorprese.

Il Borgo delle Stelle – 13 Agosto

Il 13 agosto 2020 Borgotufi si trasforma nel “Borgo delle Stelle” catapultando gli ospiti in un viaggio tra pianeti e costellazioni. La piazza panoramica tra le casette di pietra dell’albergo diffuso, al calare della notte diventa un osservatorio astronomico open air. Dalle 21.30, guidati dagli avvincenti racconti di Ermanno D’Andrea, uno dei titolari di Borgotufi ed appassionato di astronomia, e dai telescopi degli astrofili Claudio Amicone e Renato Micheletti, si potranno esplorare i segreti dell’universo, gli anelli di Saturno, le lune di Giove, le stelle doppie, le galassie, le nebulose. I partecipanti riceveranno una mappa del cielo in regalo, per riconoscere le stelle e vivere un’immersione nelle meraviglie notturne. L’evento è gratuito, ma si consiglia la prenotazione.

#IlMoliseacasatua – 17 agosto

Alle 18.30 del 17 agosto inaugura tra le casette di Borgotufi la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. I fotografi hanno pubblicato sui social le immagini dei propri luoghi molisani del cuore utilizzando l’hashtag #ilMoliseacasatua. Le più apprezzate sono diventate protagoniste dell’esposizione itinerante all’aperto tra le case dell’albergo diffuso, creando una mappa dei luoghi più affascinanti del Molise e rendendo il borgo sempre più un posto in cui viaggiare tra tante destinazioni possibili. L’iniziativa #IlMoliseacasatua ideata da Borgotufi è nata in collaborazione con le community di Instagram Volgo Italia e Volgo Molise e la partnership di Turismoinmolise e Officina dei Giornalisti. La mostra si potrà visitare dal 17 agosto al 15 novembre 2020.

5° Casteldelgiudice Buskers Festival – 18 agosto

Il 18 agosto 2020 c’è la 5° edizione del Casteldelgiudice Buskers Festival, il festival internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise, quest’anno in edizione limitata nel rispetto delle disposizioni di sicurezza anti-Covid 19, con spettacoli a partire dalle 21.00 in Piazza Marconi di Castel del Giudice. Il festival è organizzato dal Comune di Castel del Giudice con la Proloco e la direzione artistica di Gigi Russo. È consigliata la prenotazione.

BorgotufiTrek – Escursioni e musica nella natura – 14, 16 e 23 agosto

Castel del Giudice paese di turismo sostenibile è punto di partenza per passeggiate in e-bike, esplorazioni in mountain bike ed escursioni tra boschi e meleti. Il 14 agosto si può partecipare ad un’escursione guidata nella Riserva della Biosfera MaB UNESCO di Montedimezzo con la guida AIGAE Michele Permanente dell’associazione Molise da Scoprire. Il 16 Agosto i visitatori saranno protagonisti di una passeggiata notturna da Borgotufi al fiume Sangro per l’Escursione con Musica nel Bosco. Con la guida ambientale escursionistica Michele Permanente, ci sarà il musicoterapeuta Guido Bresaola, che terrà un concerto interattivo nel bosco di Castel del Giudice.

Il 23 agosto è stata organizzata un’escursione con Yoga nel Meleto, con l’insegnante di yoga Arianna Braccio di Spazio Kinetico. Il percorso con partenza da Borgotufi si inoltrerà tra i meleti biologici, i boschi, con tappe all’Apiario di Comunità e al Giardino delle Mele Antiche. Durante i momenti di yoga, i partecipanti saranno anche accompagnati dalle vibrazioni sonore dell’handpan suonato da Giovanni Moffa, polistrumentista molisano e compositore di musica da meditazione. Tutte le escursioni sono con prenotazione obbligatoria.