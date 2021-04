Anche se vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti

Fabio Palma 41 Posts

Nato a Campobasso nel 1974, vive dal 2010 in Brasile, a Rio de Janeiro, dove ha aperto e dirige la sede carioca dello IED - Istituto Europeo di Design - il network internazionale dell'alta formazione in design, moda, arti visive e comunicazione; si è laureato in Scienze della Comunicazione presso l'Università "La Sapienza" di Roma, si è specializzato in Comunicazione Scientifica e Ambientale presso l'Universitá Pompeu Fabra di Barcellona e possiede un MBA in Sostenibilità e Gestione Ambientale presso La Fondazione Getulio Vargas di Rio de Janeiro; prima di trasferirsi a Rio, ha vissuto e lavorato a Londra, a Barcellona e nel nord del Brasile, ricoprendo incarichi strategici e manageriali presso aziende, istituzioni e ONG internazionali. É membro del Consiglio della Cittá di Rio de Janeiro. Vignettista ed illustratore autodidatta da sempre, dal 1989 disegna satira politica per testate italiane e spagnole (Il Tempo, Cuore, Ultime Notizie, Punto IT, Il Corsaro, etc.) e sin dal 2003 ha l'onore e il piacere di collaborare come vignettista con IL BENE COMUNE.