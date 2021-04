Il mago di provincia della “Suonata Balorda”

di Francesco Vitale

Una canzone d’amore dal sapore malinconico, una voce roca e toccante, l’ambientazione lunare in una località di mare spopolata in inverno (forse anche a causa della pandemia), un artista di strada (un mago di provincia, appunto) alla ricerca di un pubblico che non c’è: sono questi gli ingredienti di un videoclip dal sapore doceamaro realizzato dal regista Antonio De Gregorio per “La suonata balorda”, il gruppo musicale capitanato da Antonio Mastrogiorgio.

Un videoclip che diventa un vero e proprio cortometraggio, in una narrazione imbastita sapientemente da De Gregorio che vede come protagonista lo stesso cantante Antonio Mastrogiorgio, Sharon Santella e Marco Caldoro, con la partecipazione di Ettore Fabrizio, Andrea Scutti e Deborah Napoleone al trucco.

La fotografia, curata da Claudio Di Mario, con la color correction di Vincenzo Andolina, accompagna perfettamente le sensazioni suscitate dal brano musicale: un bianco e nero che unisce magistralmente l’ossimoro della dolcezza onirica e dell’inquietudine.

La location del set è Campomarino lido, un luogo tradizionalmente poco vocato al cinema eppure perfettamente adatto ad accogliere la storia del “Mago di provincia” raccontata in questa produzione audiovisiva.

Il video musicale, prodotto da Cargo, deve essere vissuto dallo spettatore, non solo visto e ascoltato!